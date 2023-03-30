عشرات القتلى والجرحى والمفقودين في حريق عبارة بالفلبين

أدى حريق شب في عبارة بالفلبين مساء الأربعاء إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، في حين اعتبر آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أفاد المسؤول عن إدارة الكوارث في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن الحريق تسبب في مقتل 12 شخصا وإصابة 14 آخرين بجروح، بينما لا يزال 7 في عداد المفقودين.

ومن جانبها، ذكرت رويترز أن 10 أشخاص فقط لقوا مصرعهم في الحادث. لكن وكالة الأناضول نقلت في وقت لاحق أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 31.

وكانت العبارة في طريقها من زامبوانغا في جزيرة ميندناو بجنوب الفلبين إلى جزيرة خولو بإقليم سولو عندما شب الحريق بداخلها مساء الأربعاء، مما دفع بالركاب إلى القفز منها. ولم تتضح بعد ملابسات الحريق.

وتمكن عناصر الإنقاذ وخفر السواحل وصيادون من إنقاذ 195 راكبا و35 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق، بينما كانت العبارة قبالة جزيرة بالوك-بالوك في إقليم باسيلان.

ورجح حاكم باسيلان جيم ساليمان ارتفاع عدد المفقودين، لأن عدد الركاب تجاوز الرقم المسجل في قائمة الركاب. وأضاف "قد يكون هناك ركاب لم يسجلوا في القائمة".

وأظهرت صور نشرها خفر السواحل زورقا تابعا له يرش الماء على العبارة المشتعلة، في حين كان عناصره على متن مراكب أصغر حجما ينقذون الركاب من المياه في الظلام.

والفلبين أرخبيل يضم أكثر من 7 آلاف جزيرة. وتعاني البلاد من رداءة نظام النقل البحري، وكثيرا ما تكون عباراتها محملة بأكثر من طاقتها وعرضة للحوادث.