إغلاق قاعدة أندروز الجوية الأميركية بعد الاشتباه بوجود مسلح

أفادت وسائل إعلام أميركية الخميس بإغلاق قاعدة أندروز الجوية بولاية ميريلاند قرب واشنطن بعد الاشتباه في وجود شخص مسلح قرب سكن القاعدة.

وفي إفادة أولية تحدثت قاعدة أندروز الجوية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن وجود شخص يحمل بندقية من طراز "إي آر-15" (AR-15)، ودعت إلى الابتعاد عن المنطقة السكنية التابعة للقاعدة.

لكن القاعدة عادت لاحقا لتعلن عدم وجود شخص مسلح، وقالت إنه لم يسجل أي إطلاق نار أو إصابات في المنطقة.

وقال متحدث باسمها إن قوات الأمن تسير دوريات بحثا عن المشتبه فيه.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن قاعدة أندروز الجوية تعد من أكثر القواعد العسكرية حساسية في الولايات المتحدة إذ أنها المقر الأساسي للطائرات الحكومية الأميركية، وفي مقدمها طائرة الرئيس وطائرة البوينغ 747 التي يمكن أن تستخدم كمركز قيادة للأسلحة النووية.

وأشارت الوكالة إلى أن شخصا تمكن الشهر الماضي من التسلل إلى المنطقة السكنية في القاعدة قبل أن يطلق عليه أحد السكان النار.