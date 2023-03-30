اندلاع مواجهات مسلحة.. قوات الاحتلال تقتحم قباطية جنوب جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين في الضفة الغربية فجر اليوم الخميس، واشتبكت مع مقاومين، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

من جهتها، قالت فصائل مقاومة فلسطينية إن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال في البلدة.

وتصاعدت التوترات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة للمدن والبلدات الفلسطينية.

وفي السابع من مارس/آذار الجاري استشهد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وتقول السلطة الفلسطينية إن اعتداءات الاحتلال وعمليات القتل اليومية في مدن الضفة الغربية تأكيد إسرائيلي على اختيار مسار التصعيد، في حين قالت فصائل فلسطينية إن هذه الأفعال ستؤجج المقاومة في كافة مناطق الضفة.