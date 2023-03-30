روسيا تعتقل مراسل وول ستريت جورنال بتهمة التجسس

أعلنت أجهزة الأمن الروسية اليوم الخميس أنها اعتقلت مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس.

وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان نقلته الوكالات الروسية إنه "أحبط النشاط غير القانوني للمراسل المعتمد (…) في مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية المواطن الأميركي إيفان غيرشكوفيتش"، موضحا أنه يشتبه بـ"تجسس" الصحفي" لحساب واشنطن.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن البيان الأمني أن "دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي رفعت قضية جنائية ضد المواطن الأميركي بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (التجسس)".

وأضافت سبوتنيك أنه وفقا لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، فقد جمع غيرشكوفيتش معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، بناء على تعليمات من الولايات المتحدة.

من جانبها أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن غيرشكوفيتش البالغ من العمر 31 عاما، سبق أن عمل مراسلا لها في موسكو، موضحة أنه من أصل روسي ويجيد اللغة الروسية، ويقيم والداه في الولايات المتحدة.