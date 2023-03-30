شيدته شركة روسية.. أردوغان يعلن عن احتمال حضور بوتين لتدشين أول مفاعل نووي في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يزور تركيا يوم 27 أبريل/نيسان المقبل لتدشين أول مفاعل للطاقة النووية في البلاد، شيدته شركة "روساتوم" (ROSATOM) الروسية الحكومية للطاقة النووية.

وأضاف أردوغان -في تصريحات بثتها قناة "إيه تي في" (ATV) الخاصة- "ربما يكون هناك احتمال أن يأتي السيد بوتين يوم 27 أبريل/نيسان المقبل، أو ربما نجري اتصالا أثناء حفل التدشين عبر الإنترنت ونتخذ الخطوة الأولى في (محطة) أكويو".

وأعلن أردوغان في وقت سابق من أمس الأربعاء أن تركيا ستحمّل أول وحدة للطاقة في محطة أكويو النووية بأول وقود نووي، وستمنحها رسميا وضع منشأة نووية يوم 27 أبريل/نيسان القادم.

ونفى الكرملين يوم الاثنين الماضي تقارير تركية عن أن بوتين يعتزم زيارة تركيا.

وقال الكرملين السبت الماضي إن بوتين وأردوغان ناقشا خلال اتصال هاتفي التنفيذ الناجح لمشاريع إستراتيجية مشتركة في قطاع الطاقة، من بينها تشييد محطة أكويو للطاقة النووية.

وسيسمح المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار وقدرته 4800 ميغاوات ويتضمن بناء 4 مفاعلات في قرية أكويو المطلة على البحر المتوسط، بانضمام تركيا إلى الدول القليلة التي تمتلك طاقة نووية مدنية.

وأعلنت أنقرة في وقت سابق عن خطط لإطلاق أول مفاعل في أكويو في عام 2023.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين بسبب تهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مما أثار غضب الكرملين. لكن أنقرة ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة.