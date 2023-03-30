روسيا تعلن إسقاط صاروخ تكتيكي متطور فوق أوكرانيا واجتماع مرتقب للناتو لدعم كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت وللمرة الأولى في أجواء منطقة العملية العسكرية الخاصة، صاروخا تكتيكيا أوكرانيا جديدا من طراز "غروم-2".

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بيان للوزارة، أنه تم، خلال الـ24 ساعة الماضية، اعتراض صاروخ تكتيكي أوكراني جديد "غروم-2″، و3 قذائف من راجمات "هيمارس"، كما تم تدمير مسيرتين أوكرانيتين، في مناطق بلدتي نوفواندريفكا وزيلوني غاي، في دونيتسك شرق أوكرانيا.

و"غروم" هو نظام صاروخي تكتيكي طوّرته أوكرانيا، وتم عرضه لأول مرة في عام 2013 في العديد من معارض الأسلحة الدولية. ووفقا للمطورين، يصل مدى الصاروخ من 50 إلى 500 كيلومتر. وفي السنوات الأخيرة، شاركت نماذج أولية لهذا الصاروخ في عروض عيد الاستقلال في كييف، وفق المصدر ذاته.





اجتماع للناتو

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم حضور اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل بين يومي الثالث والخامس من أبريل/نيسان المقبل، وهو اجتماع سيشدد فيه على مواصلة الدعم الأميركي لأوكرانيا وللأمن عبر الأطلسي.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن بلينكن خلال وجوده في بروكسل سيلتقي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية

الأوروبية جوزيب بوريل والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وقدّم حلف الناتو خلال أكثر من عام من الحرب على أوكرانيا دعما عسكريا وماديا كبيرا لكييف، كما أكد معظم أعضائه أنهم مستمرون في دعمها حتى تحقيق النصر على روسيا.

لافروف إلى تركيا

في سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري زيارة رسمية إلى تركيا يومي 6 و7 أبريل/نيسان المقبل.

وأشارت زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الروسية موسكو الخميس إلى أن لافروف سيتوجه إلى تركيا في زيارة تستغرق يومين -6 و7 أبريل/نيسان- بدعوة من نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وقالت إنه من المقرر خلال الاجتماعات مناقشة التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة، والطاقة، والسياحة، والعديد من القضايا المختلفة.

ولفتت إلى أنه ستتم مناقشة القضايا الدولية الحالية بما فيها الوضع في بأوكرانيا وسوريا وإقليم قره باغ الأذربيجاني، كما ستكون هناك أيضًا محادثات حول آسيا الوسطى، وأفغانستان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أمس الأربعاء إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يزور تركيا يوم 27 أبريل/نيسان المقبل لتدشين أول مفاعل للطاقة النووية في البلاد، شيدته شركة "روساتوم" (ROSATOM) الروسية الحكومية للطاقة النووية.

وسعت تركيا خلال أكثر من عام على الحرب في أوكرانيا لإيجاد تسوية بين الطرفين المتحاربين، ونجحت في التوصل لاتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بين موسكو وكييف وبرعاية أممية.

توقعات لمسار الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الأشهر المقبلة للحرب يمكن أن تكون أكثر نشاطا، وأشار إلى أن إدارته تبذل قصارى جهدها لضمان أن يكون الدعم المقدم لبلاده أكثر فعالية.

واعترفت أوكرانيا بأن روسيا حققت بعض المكاسب داخل مدينة باخموت في شرق البلاد، بينما أصرت اليوم الخميس على أنها تلحق بالمهاجمين الروس خسائر أكبر مما تتكبده قواتها في الدفاع عن المدينة.

وأصبحت باخموت، وهي مدينة تعدين صغيرة، موقعا لأشد معارك المشاة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مع سعي القوات الروسية إلى تحقيق أول انتصار لها منذ منتصف عام 2022 في هجوم ضخم شنته في الشتاء.

وتتخذ أوكرانيا موقفا دفاعيا منذ يقرب من 5 أشهر، لكنها تقول إنها تعتزم شن هجوم مضاد قريبا.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في تقرير في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، إن "قوات العدو حققت درجة من النجاح في تحركاتها الرامية إلى اقتحام مدينة باخموت". وأضافت "المدافعون عنا يسيطرون على المدينة ويصدون العديد من هجمات العدو".