روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر المقبل وكييف تعتبرها "مزحة سيئة"

يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا لمجلس الأمن الدولي في نيويورك الشهر المقبل خلال تولي روسيا الرئاسة الدورية لهذه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، وهو حدث وصفته أوكرانيا بـ"المزحة السيئة".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين إن "حدثا رئيسيا آخر للرئاسة الروسية سيكون مناقشة علنية على مستوى عال لمجلس الأمن".

وأوضحت أن "هذا الاجتماع سيكون برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف" وأنه سيناقش "تعددية فعالة عبر الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

ويترأس لافروف أيضا جلسة مناقشات حول الشرق الأوسط في 25 أبريل/نيسان المقبل.

وكانت أوكرانيا وصفت في وقت سابق اليوم الخميس الرئاسة الروسية لمجلس الأمن الشهر المقبل بأنها "مزحة سيئة".

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة أن "روسيا تشن حربا استعمارية ورئيسها مجرم حرب مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة خطف أطفال"، وفق تعبيره.

وتتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي اعتبارا من بعد غد السبت، خلفا لموزمبيق.

وتقول روسيا إنها تواجه في الأمم المتحدة "الغرب الجماعي" الذي أقصاها من الأسرة الدولية منذ شن هجومها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وتعود آخر زيارة للافروف إلى الأمم المتحدة في نيويورك إلى سبتمبر/أيلول الماضي خلال حضوره الجمعية العامة.