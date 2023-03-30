دول نأت بنفسها عن إعلان القمة.. بايدن يعلن عن تمويل جديد لتعزيز الديمقراطيات

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء عن تمويل جديد لتعزيز الديمقراطيات حول العالم، وذلك خلال قمة دولية امتنعت عشرات الدول عن الانضمام لإعلان صدر عن القمة يحدد الالتزامات بالمبادئ الديمقراطية.

وتعهد بايدن بتخصيص 690 مليون دولار للمساعدة في مكافحة الفساد، ودعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتوفير تكنولوجيا متقدمة لدعم الحكومات الديمقراطية.

وقال بايدن مخاطبا قمة "من أجل الديمقراطية" -التي نظمها البيت الأبيض بمشاركة أغلبها عبر الإنترنت- "إننا نغير مجرى الأمور هنا. كما نقول كثيرا، إننا نقف عند منعطف في التاريخ، إذ ستؤثر القرارات التي نتخذها اليوم بالتأكيد على مسار عالمنا خلال عدة عقود قادمة".

ورغم دعوة قادة 120 دولة للمشاركة، لم يحظ إعلان القمة في البداية إلا بتأييد 73 دولة فقط.

ويتضمن الإعلان دعم المبادئ الأساسية للديمقراطية مثل الانتخابات الحرة والنزيهة والتنديد بروسيا لغزوها أوكرانيا.

ونأت 12 من هذه الدول عن أجزاء من النص، مثل الهند وإسرائيل والفلبين، واختارت عدم المشاركة في جزء يدعم محاسبة منتهكي حقوق الإنسان ويقر بأهمية المحكمة الجنائية الدولية.





تحديات متزايدة

وجاء في الإعلان "لمواجهة التحديات المتزايدة للديمقراطية في جميع أنحاء العالم، نلتزم بتعزيز المؤسسات والعمليات الديمقراطية".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الإعلان ما زال مفتوحا ولا يزال بوسع المزيد من الدول المصادقة عليه.

وأضاف المسؤول -الذي أدلى بتصريحات بشرط عدم نشر هويته- "كما هو الحال مع أي بيان مشترك، يمكن أن تكون المفاوضات شاقة في بعض الأحيان. وفي هذه الحالة، كنا نتعامل مع عدد كبير جدا من الحكومات".

وكان بايدن قد أعلن تقديم أكثر من 400 مليون دولار في برامج مماثلة عام 2021 حين عقد أول قمة من أجل الديمقراطية.

ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إنه ليس هناك أدلة تُذكر على أن الدول المشاركة في القمة أحرزت تقدما في تحسين ديمقراطياتها، وإنه ليس هناك آلية رسمية لإلزام المشاركين بالتعهدات المتواضعة التي قطعوها على أنفسهم في القمة الأولى.