تحطم مروحيتين تابعتين للجيش الأميركي خلال مهمة تدريبية في كنتاكي

قال الجيش الأميركي إن طائرتين مروحيتين اصطدمتا أمس الأربعاء خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكي.

ونقلت وكالات الأنباء عن المتحدثة باسم الجيش نونديس ثورمان أن الطائرتين من طراز بلاك هوك، وأن حالة أفراد الطاقمين لم تُعرف بعد، علما بأنها لم تذكر عدد من كانوا على متن الطائرتين.

وأوضحت المتحدثة أن الحادث وقع في العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الثانية من فجر اليوم الخميس بتوقيت غرينتش)، مضيفة أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، وأن "القيادة تركز حاليا على رعاية العسكريين وعائلاتهم".

من جانبه، قال آندي بشير حاكم كنتاكي في تغريدة على تويتر إن هناك توقعات بسقوط قتلى، وإن شرطة ولاية كنتاكي وقسم إدارة الطوارئ بالولاية يتعاملان مع الحادث.