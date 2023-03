بريطانيا تعين أول مسلمة على رأس بعثة دبلوماسية في الخارج وهذا ما قالته بعد تقلدها المنصب

احتفت منصات التواصل الاجتماعي الباكستانية والإنجليزية بتعيين فوزية يونس قنصلا عاما لبريطانيا في تورنتو، لتكون بذلك أول مسلمة تشغل مثل هذا المنصب في تاريخ بريطانيا.

وعقب تقلدها المنصب، كتبت فوزية -في تغريدة لها يوم 24 مارس/آذار الجاري- "يشرفني تعييني قنصلا عاما بريطانيا في تورنتو، أعتقد أنها المرة الأولى التي تشغل فيها امرأة مسلمة رئاسة مركز دبلوماسي، لكنها حتما لن تكون الأخيرة".

وفي التغريدة ذاتها، نسبت فوزية -الدبلوماسية البريطانية من أصل باكستاني- الفضل لأسرتها، قائلة إنه يعود "إلى أبي الذي اعتاد أن يقلني إلى محطة الحافلات في الرابعة صباحا حتى أصل إلى مقابلات العمل، وإلى أمي الراحلة التي دعمتني وانتظرتني خلال سنواتي الجامعية عند محطة الحافلات لئلا أعبر وحدي الشوارع المظلمة".

وأضافت فوزية يونس "إلى الفتيات اللواتي يشبهنني، اللاتي يواجهن التحيز والعنصرية والتمييز الجنسي داخل المجتمع وخارجه، لا تدعن أحدا يحد من قوتكن، بإمكانكن تغيير العالم".

وهنأت الجهات الرسمية البريطانية فوزية بمنصبها الجديد، إذ علقت وزارة الخارجية البريطانية بتغريدة -أمس الأربعاء- تبارك فيها لفوزية على هذا المنصب وتمنت لها التوفيق.

من جهتها، عبرت الدبلوماسية البريطانية والناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز عن تهانيها لفوزية -في تغريدة لها- مع الإشارة إلى أنها أول مسلمة تشغل هذا المنصب.

Wish you all the very best Fouzia. I am sure many young girls will follow your footsteps this conquer their dreams. May allah bless you mom and dad who worked tirelessly for your success. @younisfouzia https://t.co/TlY15vrvsD

