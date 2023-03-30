المقاتلة المسيرة التركية "التفاحة الحمراء" تجتاز مرحلة متقدمة من الاختبارات

اجتازت المقاتلة المسيرة التركية بيرقدار "قزل إلما" (التفاحة الحمراء) بنجاح اختبار تحديد نظام الارتفاع المتوسط.

وأوضحت شركة الصناعات الدفاعية التركية "بايكار" (Baykar) -في بيان اليوم الخميس- أن الاختبارات الجوية للمقاتلة المسيرة ما زالت مستمرة.

وأضاف البيان أن الاختبار المذكور هو الثالث للمقاتلة المسيرة، وجرى في مركز أقنجي بولاية تكيرداغ (غربي البلاد).

وذكر أن المقاتلة المسيرة وصلت إلى ارتفاع 20 ألف قدم خلال الاختبار الأخير.

و"قزل ألما" أول مقاتلة تركية مسيرة تم تطويرها محليا، ونجحت قبل أشهر في تنفيذ أول رحلة لها استعدادا لتنفيذ المهام العملياتية.

والمقاتلة المسيرة المذكورة يبلغ وزنها عند الإقلاع 6 أطنان، وتستطيع حمل ما يصل إلى 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر في حد أقصى، كما تم تصميمها لاستخدام ذخائر مطوّرة محليا.

وتتميز "التفاحة الحمراء" -وفق الشركة المصنعة- عن الطائرات المسيرة بإجرائها مناورات خاطفة وتنفيذ مهام قتالية جو-جو كمثيلاتها من المقاتلات التقليدية.

وكانت تركيا اكتسبت شهرة عالمية بتزويدها أذربيجان ومن بعدها أوكرانيا بمسيّرات مسلحة كان لها دور بارز في الاشتباكات على الأرض.