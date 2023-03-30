السفير الأميركي في الخرطوم يتعرض لحادث سير

قالت السفارة الأميركية في السودان إن السفير جون غودفري وموظفين آخرين بالسفارة تعرضوا لحادث سير في العاصمة الخرطوم.

وأضافت السفارة، في بيان نشرته مساء أمس الأربعاء على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، إن غودفري ومرافقيه تعرضوا لإصابات طفيفة فقط.

وتابعت أن السفير والموظفين الآخرين نقلوا إثر الحادث إلى مستشفى محلي لتقييم حالتهم، مشيرة إلى أن السفير غادر المستشفى ويستريح في المنزل.

ونشرت السفارة، اليوم الخميس، منشورا مذيلا باسم السفير إلى جانب صورة يظهر فيها بجانب السيارة التي تعرضت مقدمتها لأضرار. وأوضحت السفارة أن سائق السيارة الأخرى لم يتعرض لإصابات.

وعين غودفري سفيرا للولايات المتحدة لدى السودان أواخر أغسطس/آب 2022 ليكون أول سفير أميركي يتسلم مهامه منذ نحو 25 عاما.