الخارجية الإثيوبية: نرفض محاولات مصر تدويل ملف سد النهضة ومياه النيل ملف خاص بدول الحوض
30/3/2023-|آخر تحديث: 30/3/202311:43 AM (مكة المكرمة)
وزارة الخارجية الإثيوبية: نرفض محاولات مصر تدويل ملف سد النهضة ومياه النيل ملف خاص بدول الحوض
وزارة الخارجية الإثيوبية: لدينا الحق في استخدام مواردنا الطبيعية
وزارة الخارجية الإثيوبية: قمنا ببناء سد النهضة وسنقوم باستكماله حتى يرى شعب إثيوبيا النور
وزارة الخارجية الإثيوبية: نسعى لجعل سد النهضة مشروعا تكامليا بين مصر والسودان وإثيوبيا
المصدر : الجزيرة + وكالات