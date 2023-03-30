أخبار|إثيوبيا

الخارجية الإثيوبية: نرفض محاولات مصر تدويل ملف سد النهضة ومياه النيل ملف خاص بدول الحوض

30/3/2023-|آخر تحديث: 30/3/202311:43 AM (مكة المكرمة)

وزارة الخارجية الإثيوبية: نرفض محاولات مصر تدويل ملف سد النهضة ومياه النيل ملف خاص بدول الحوض

وزارة الخارجية الإثيوبية: لدينا الحق في استخدام مواردنا الطبيعية

وزارة الخارجية الإثيوبية: قمنا ببناء سد النهضة وسنقوم باستكماله حتى يرى شعب إثيوبيا النور

وزارة الخارجية الإثيوبية: نسعى لجعل سد النهضة مشروعا تكامليا بين مصر والسودان وإثيوبيا

 

المصدر : الجزيرة + وكالات