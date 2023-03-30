البنتاغون: 6 جنود أميركيين تعرضوا "لإصابات دماغية" في سوريا

نقلت رويترز عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الخميس إن 6 جنود أميركيين في سوريا تعرضوا لإصابات دماغية رضيّة خلال هجومين مختلفين الأسبوع الماضي نفذهما مسلحون مدعومون من إيران، مضيفة أن تشخيص حالاتهم جاء خلال فحوصات روتينية في الأيام الأخيرة.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل إضافية حول خطورة الإصابات الجديدة التي تعرض لها جنودها وكشفت عنها اليوم.

ويرفع ذلك حصيلة الخسائر في صفوف القوات الاميركية جراء الضربات والضربات المضادة الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر، إلى جانب إصابة 6 جنود أميركيين.

كما أشارت تقديرات البنتاغون إلى مقتل 8 مسلحين خلال ضربات جوية أميركية انتقامية على منشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا.

واستهدفت هجمات صاروخية ومسيرات هجومية 3 قواعد أميركية في سوريا الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر و6 جنود أميركيين. وردت القوات الأميركية بضربات جوية وتبادل لإطلاق النار قالت مصادر سورية إنه أدى إلى مقتل 3 جنود سوريين و11 مقاتلا في فصائل مؤيدة للحكومة و5 مسلحين غير سوريين.

يشار إلى أن القوات الأميركية انتشرت لأول مرة في سوريا خلال حملة إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما التي استهدفت تنظيم الدولة، وذلك بالشراكة مع ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وتهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وينتشر نحو 900 جندي أميركي في سوريا، غالبيتهم في شرق البلاد. ووفق الجيش الأميركي، فقد تعرضت القوات الأميركية قبل سلسلة الهجمات الأحدث في سوريا لنحو 78 هجوما من جماعات مدعومة من إيران منذ بداية عام 2021.