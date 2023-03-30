أوكرانيا تتوقع ارتفاع وتيرة المعارك وموسكو تبحث إنشاء منطقة آمنة حول محطة زاباروجيا النووية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الأشهر المقبلة للحرب يمكن أن تكون أكثر نشاطا، في حين تجري موسكو محادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، للتوصل إلى خطة بشأن منطقة آمنة حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية.

وأشار زيلينسكي إلى أن إدارته تبذل قصارى جهدها لضمان أن يكون الدعم المقدم لبلاده أكثر فعالية.

واعترفت أوكرانيا بأن روسيا حققت بعض المكاسب داخل مدينة باخموت في شرق البلاد، بينما أصرت اليوم الخميس على أنها تلحق بالمهاجمين الروس خسائر أكبر مما تتكبده قواتها في الدفاع عن المدينة.

وأصبحت باخموت، وهي مدينة تعدين صغيرة، موقعا لأدمى معارك المشاة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مع سعي القوات الروسية إلى تحقيق أول انتصار لها منذ منتصف عام 2022 في هجوم ضخم شنته في الشتاء.

وتتخذ أوكرانيا موقفا دفاعيا منذ يقرب من 5 أشهر، لكنها تقول إنها تعتزم شن هجوم مضاد قريبا.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقرير في ساعة متأخرة مساء أمس الأربعاء "قوات العدو حققت درجة من النجاح في تحركاتها الرامية إلى اقتحام مدينة باخموت". وأضافت "المدافعون عنا يسيطرون على المدينة ويصدون العديد من هجمات العدو".





تقدم بطيء

وتتقدم القوات الروسية ببطء داخل باخموت في قتال شوارع عنيف مستمر منذ أسابيع. وبدا قبل شهر أن كييف ستتخلى على الأرجح عن المدينة لكنها قررت البقاء والقتال من أجلها على أمل كسر قوة المهاجمين.

وقالت نائبة وزير الدفاع آنا ماليار على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إن الخسائر كانت حتمية لكن "خسائر العدو أكبر بعدة مرات".

وبدوره، قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني سيرهي تشيرفاتي للتلفزيون الرسمي "تبقى باخموت مركز النشاط العسكري.. الوضع هناك لا يزال ساخنا".

في المقابل، ذكر مؤسس مجموعة فاغنر الروسية إن المعركة من أجل مدينة باخموت دمرت الجيش الأوكراني، رغم إلحاقها ضررا بالغا بقواته.

وكان موقع ريبار العسكري الروسي أعلن أن مليشيا فاغنر تواصل عملياتها الهجومية للسيطرة على الشمال الغربي لباخموت.

وأضاف أن معارك عنيفة تدور حاليا داخل منطقة أوريخوفو-فاسيليوفكا، وفي محيط منطقة بوغدانوفكا، مشيرا إلى أن فاغنر تقصف المواقع الأوكرانية في مدينة تشاسوف يار غرب المدينة، كما أنها تواصل التقدم داخل الأحياء المركزية في مدينة باخموت وأنها سيطرت بالفعل على عدد منها.





منطقة آمنة

في سياق مواز، أفادت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك بإصابة 3 مدنيين في قصف أوكراني على مدينة ياسينوفاتويه شمالي دونيتسك.

وقالت السلطات الموالية لروسيا إن القوات الأوكرانية قصفت اليوم الماضي 4 أحياء سكنية في دونيتسك بنحو 70 قذيفة، مما ألحق أضرارا مادية بعدد من المباني السكنية.

من جهة أخرى، نقلت وكالات أنباء روسية عن سيرغي ريابكوف مساعد وزير الخارجية الروسي اليوم الخميس أن موسكو ما زالت تجري محادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، من أجل التوصل إلى خطة بشأن منطقة آمنة حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله إن الفكرة "في طور التكوين"، في حين قالت وكالة إنترفاكس إن ريابكوف ذكر أن موسكو "تجري اتصالات مستمرة" مع غروسي.