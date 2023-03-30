"أسقطت قنبلة على أسرتين بالموصل".. هولندا تتعهد بنشر تفاصيل غاراتها في سوريا والعراق

قالت الحكومة الهولندية اليوم الخميس إنها ستحقق في ضربة جوية على ما زعمت أنه مقر لتنظيم الدولة الإسلامية بشمال العراق في 2016، وربما أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين.

ودمرت قنبلة أسقطتها مقاتلة هولندية من طراز إف-16 بناية في الموصل في 22 مارس/آذار 2016. وكان يعتقد أن البناية مقر للتنظيم.

لكن وزارة الدفاع الهولندية قالت إنها تشتبه في أن الضربة قتلت مدنيين بدلا من أن تقتل مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية.

جاء ذلك بعد أن قالت محطة "إن أو إس" وصحيفة "إن آر سي" الهولنديتان إن تقصيهما أظهر أن البناية لم تكن سوى منزل أسرتين لا صلة لهما بمسلحي الدولة الإسلامية.

وقالت الوزارة إنها ستنشر قائمة بتفاصيل نحو 2100 غارة نفذتها في العراق وسوريا مقاتلات هولندية من طراز إف-16، في إطار تحالف تقوده أميركا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في الفترة بين عامي 2014 و2018.

وأضافت أن القائمة ستشمل تاريخ وتوقيت كل طلعة جوية وأحوال الطقس وقتها وطبيعة المهمة والخسائر الجانبية المحتملة التي قد تكون نجمت عنها.

وقالت هولندا في 2020 إنها ستقدم تعويضات لأقارب 4 مدنيين قتلوا عندما قصفت مقاتلة إف-16 هولندية منزلهم في الموصل في 2015.