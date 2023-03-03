نتنياهو ينشر صورة دعما لزوجته سارة عقب حادثة صالون التجميل

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر حسابه في تويتر صورته مع زوجته سارة وهو يواسيها، بعد عودتها عقب بقائها محاصرة في صالون تجميل لمدة 3 ساعات.

وكتب نتنياهو مخاطبا زوجته بأنه سعيد بعودتها إلى المنزل بأمان ودون إصابتها بأذى. وأضاف أنه يجب أن تتوقف الفوضى التي قد تكلف الأرواح.

وكان محتجون إسرائيليون قد حاصروا مساء الأربعاء زوجة نتنياهو داخل صالون تجميل في مدينة تل أبيب. وتمكنت الشرطة من إخراج سارة من بين الحشود، وسط هتافات بأن "البلد يحترق وسارة تصفف شعرها".

שרה רעייתי האהובה, שמח שחזרת הביתה בשלום וללא פגע. האנרכיה חייבת להיפסק – זה יכול לעלות בחיי אדם. pic.twitter.com/79PSIXJWgR — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2023

واتهم نتنياهو المحتجين وقتها بتجاوز الخطوط الحمراء، قائلا "إنهم يضايقون زوجتي ويهددونها حاليا في تل أبيب".

وأضاف -في تغريدة- "أدعو لبيد (زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق) إلى التوقف عن ذلك فورا وإدانة هذا العمل الشائن الذي لم يسبق له مثيل".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء 39 متظاهرا شاركوا في احتجاجات عمت العديد من المدن خاصة تل أبيب، اعتراضا على تشريعات تدفع بها الحكومة من شأنها الحد من سلطة القضاء.

وتصر حكومة نتنياهو على اعتماد مشاريع قوانين من شأنها الحد من سلطة القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما تعتبره المعارضة "انقلابا على الديمقراطية".

ومنذ نحو شهرين، تشهد إسرائيل مظاهرات أسبوعية حاشدة تنظمها المعارضة للضغط على الحكومة للتراجع عن هذه التعديلات.