قالت وزارة الزراعة البرازيلية إن إيران والأردن وتايلند أوقفت مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من البلاد، بينما تحقق السلطات في حالة إصابة بجنون البقر من ولاية بارا، وفقا لبيان أرسل إلى رويترز.

كما أكدت الوزارة أن روسيا أوقفت الواردات من ولاية بارا بعد اكتشاف حالة الإصابة بمرض جنون البقر هناك.

وقالت الوزارة إن إيران والأردن وتايلند "أوقفت مؤقتا واردات لحوم البقر من جميع أنحاء البرازيل، وفرضت روسيا حظرا على لحوم البقر المصدرة من بارا".

وبالإضافة إلى ذلك، أوقفت البرازيل صادرات لحوم البقر إلى الصين للوفاء بشروط اتفاقية تجارة.

وتصدر البرازيل لحوم الأبقار والدواجن لأكثر من 150 دولة، وتعد من أكبر مصدري اللحوم الحمراء على مستوى العالم.

ويعرف مرض جنون البقر أيضا باسم التهاب الدماغ الإسفنجي البقري، وهو تنكس عصبي يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ والنخاع الشوكي لدى الماشية، مما يتسبب في موتها.

وظهر مرض جنون البقر لأول مرة في الثمانينيات من القرن الماضي وانتشر في العديد من دول العالم، متسببا في أزمة استهلاكية وأخرى متعلقة بصناعة منتجات اللحم البقري.