لافروف: لن نسمح للغرب بتفجير خطوط الغاز مرة أخرى ولن يكون شريكنا بمجال الطاقة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا "لن تسمح للغرب بتفجير خطوط أنابيب الغاز مرة أخرى"، موضحا أن بلاده لن تعتمد على الغرب بعد الآن كشريك في مجال الطاقة.

وأضاف لافروف، خلال مشاركته في مؤتمر في نيودلهي، أن بلاده طلبت إجراء تحقيق في تفجير خطي أنابيب نورد ستريم للغاز، لكن هذا الطلب رُفض على الفور.

واتهمت موسكو الدول الغربية بالمسؤولية عن الانفجارات التي ألحقت أضرارًا بخطوط أنابيب نورد ستريم في سبتمبر/أيلول 2022، وهو ما نفته تلك الدول ودعت إلى إجراء تحقيق دولي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي استهدف خط أنابيب الغاز نورد ستريم هو "هجوم إرهابي واضح".





مقال هيرش

وكانت روسيا قد طالبت بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن المعلومات الجديدة التي تناولها تحقيق للصحفي الأميركي سيمور هيرش، تفيد بتورط الولايات المتحدة في الحادثة.

وأفادت صحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية بأن تحقيقا أجراه الصحفي الاستقصائي توصل إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 1 و2" ببحر البلطيق في سبتمبر/أيلول العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصحفي الشهير ذكر في تقريره أن التفجير يأتي ضمن عملية سرية أمر بها البيت الأبيض، ونفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA).

وذكر هيرش أنه خلال مناورات حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO) في صيف عام 2022، قام غواصون أميركيون بزرع متفجرات تحت أنابيب الغاز، وعقب ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد 3 أشهر.

وقال هيرش إن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر تخريب "نورد ستريم" بعد أكثر من 9 أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي. ووفقا له، فقد كان البيت الأبيض يخشى أنه بسبب عمل الخط، لن ترغب ألمانيا في تقديم المساعدات لأوكرانيا.