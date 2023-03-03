البيت الأبيض: بايدن خضع لجراحة إزالة ورم جلدي سرطاني صغير

خضع الرئيس الأميركي جو بايدن (80 عاما) لعملية جراحية في فبراير/شباط الماضي لإزالة ورم جلدي "صغير" تبين أنه سرطاني بعد الفحص، وفق ما أفاد طبيبه الجمعة، مشيرا إلى أنه "تمت إزالة كل الأنسجة السرطانية بنجاح".

وهذا الورم السرطاني الذي اكتشف وأزيل خلال فحص طبي روتيني للرئيس الأميركي في 16 فبراير/شباط، هو ذات طبيعة "لا تميل إلى الانتشار أو التسبب في انبثاق نقائل سرطانية" وفق ما أوضح الطبيب كيفن أوكونر في تقرير نشره البيت الأبيض، مضيفا أنه "لم يكن هناك حاجة إلى مزيد من العلاج".

وقال أوكونر إن خزعة أُخذت من الرئيس الأميركي أكدت إصابته بسرطان الخلايا القاعدية، قبل إزالة الأنسجة المصابة بنجاح. موضحا أن بايدن سيظل تحت الملاحظة الطبية للأمراض الجلدية في إطار رعايته الصحية المستمرة، رغم أن مكان الخزعة تعافى ولا حاجة لمزيد من العلاج.

وفي الشهر الماضي، أعلن الأطباء أن بايدن (80 عاما) يتمتع بصحة جيدة و"لائق للعمل" بعد الفحص البدني، وهو شرط أساسي في حال رغبته في الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورغم أن نتائج استطلاعات الرأي لا تصب في مصلحته، فإن بايدن يكرر أنه ينوي الترشح، وقد يتنافس بذلك مع سلفه دونالد ترامب الذي أعلن رسميا خوضه السباق إلى البيت الأبيض.

يشار إلى أن بايدن لا يدخن ولا يشرب الكحول ولا يمارس الرياضة ولم يواجه أي مشاكل صحية كبيرة منذ خضوعه لجراحة في الدماغ عام 1988، وأصيب بكوفيد-19 في يوليو/تموز الماضي، دون أن يعاني من أعراض خطيرة.

وحتى الآن برهن الرئيس الأميركي على قدرة تحمّل غير عادية بالنسبة لسنه، وذلك عبر خطبه المتتالية ورحلاته.

لكن تقدم بايدن في السن يشكل أحد محاور هجمات متكررة من جانب المعارضة الجمهورية، حتى أن بعض معارضيه أكدوا أنه لم يعد بكامل قواه العقلية بسبب بعض لحظات الارتباك والنطق غير الواضح.

وفي حال ترشح لولاية رئاسية جديدة فسيكون على بايدن تحمّل الحملة الانتخابية القاسية ومتطلبات عمله الرئاسي.

وحتى الآن يرد بايدن على الأسئلة المتعلقة بسنه بنكات، ويقول "عليكم أن تروني أثناء العمل".