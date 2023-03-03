تحالف "كواد" يدين التهديد الروسي باستخدام "النووي".. موسكو: لن نكون البادئ بإجراء الاختبارات

دان بيان وزراء خارجية دول تحالف "كواد" (Quad) تهديد روسيا باستخدام السلاح النووي في حرب أوكرانيا، في حين قالت موسكو إنها لن تكون البادئ بإجراء اختبارات نووية.

وقال وزراء خارجية دول ما يعرف بتحالف "كواد" (الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند)، عقب اجتماعهم اليوم الجمعة في العاصمة الهندية نيودلهي، إن تهديد روسيا باستخدام الأسلحة النووية في حربها على أوكرانيا أمر غير مقبول.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الشهر الماضي تجميد مشاركة بلاده في معاهدة "نيو ستارت" (New START) للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وأمس الخميس، التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الروسي سيرغي لافروف في نيودلهي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، وهو أول اجتماع بين الوزيرين منذ بدء الحرب على أوكرانيا قبل عام.

وصرح مسؤول أميركي بارز بأن بلينكن دعا موسكو لإنهاء حرب أوكرانيا، والتراجع عن قرار مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" المبرم بين موسكو وواشنطن.

في المقابل، قالت الخارجية الروسية إن لافروف وبلينكن تحدثا مع بعضهما لأقل من 10 دقائق، ولم ينخرطا في أي مفاوضات.





تجارب نووية

وفي سياق متصل، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن بلاده لن تكون الطرف البادئ بإجراء تجارب نووية، بعد تعليق موسكو لمعاهدة "نيو ستارت".

وفي حديثه بمؤتمر لنزع السلاح في جنيف، قال ريابكوف إن موسكو لن تقدم على إجراء اختبارات إذا امتنعت واشنطن أيضا عن ذلك، لكنه أضاف أنه لا يزال يتعين على روسيا الاستعداد للأسوأ.

وفي موضوع متصل، قال وزير الخارجية الروسي خلال الاجتماع في الهند إن موسكو لن تسمح للغرب مرة أخرى بتفجير أنابيب الغاز الطبيعي الروسي، مضيفا أن روسيا لم تعد تعتمد على الغرب بوصفه شريكا في قطاع الطاقة.

واتهمت روسيا الدول الغربية بالمسؤولية عن تفجير خطي أنابيب "نورد ستريم" (Nord Stream) سبتمبر/أيلول الماضي، اللذين يُنقل عبرهما الغاز من روسيا إلى ألمانيا وباقي أوروبا.

بحر اليابان

في الأثناء، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إنها أطلقت في بحر اليابان صاروخا من طراز "كاليبر" (Kalibr) من غواصة على عمق 100 متر تحت البحر ضمن تدريب على ضرب أهداف برية من مسافات تتجاوز ألف كيلومتر.

وكان الجيش الروسي استخدم صواريخ كاليبر لضرب عدة أهداف داخل أوكرانيا، ومنها محطات الطاقة، انطلاقا من سفن وغواصات في البحر الأسود.