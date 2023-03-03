زلزال بقوة 5 درجات يضرب كهرمان مرعش التركية

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا فجر اليوم الجمعة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" -في بيان- إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 05:53 بالتوقيت المحلي.​​​​​​​

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء أونيكي شباط.

وفي السادس من فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.

وأمس الخميس بدأت فرق من وزارة البيئة والإسكان في تركيا في معاينة وتقييم المباني المتصدعة بعدد من المدن، بعد الدمار الكبير الذي خلفه زلزال كهرمان مرعش في ولايات تركية عدة الشهر الماضي.

وتعتزم السلطات اتخاذ إجراءات مشددة خلال عمليات البناء الجديدة، في ظل مخاوف متصاعدة من تبعات مماثلة في حال وقوع زلازل أخرى.