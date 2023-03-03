أميركا.. اعتقال شخصين بتهمة إرسال تكنولوجيا طيران إلى روسيا

اعتقلت السلطات الأميركية بولاية كانساس شخصين بتهمة ضلوعهما في مخطط لإرسال تكنولوجيا تتعلق بالطيران إلى روسيا، في انتهاك لضوابط التصدير في الولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة رويترز، فقد وجهت المحكمة للأميركيين سيريل بويانوفسكي ودوغلاس روبرتسون تهمة التآمر للالتفاف على قوانين التصدير الأميركية من خلال بيع إلكترونيات طيران تشغل طائرات روسية الصنع.

وقام المتهمان بإصلاح وشحن معدات تكنولوجيا من شركتهما وقدما معلومات تصدير خاطئة بشأنها، مثل فاتورة احتيالية أظهرت أن ألمانيا وجهة نهائية لمعدات تم إصلاحها وتحمل ملصقا لجهاز الأمن الاتحادي الروسي.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن وزارة التجارة أبلغت الرجلين في فبراير/شباط من العام الماضي أنهما بحاجة إلى ترخيص لتصدير المعدات، لكنهما قاما في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام نفسه بشحن الإلكترونيات بشكل غير قانوني عبر أرمينيا وقبرص.