رفض مشاركة أجانب بالاحتجاجات.. الرئيس التونسي يلمح لاتهام أطراف بالعمل على اغتياله

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه ليس هناك دولة في العالم تقبل أن يعمل أطراف على اغتيال رئيسها ولا تتم محاسبتهم، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عدم اعتقال أي شخص بسبب رأيه السياسي.

ورفض سعيد -خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي- دعوة أجانب للتظاهر والمشاركة في الاحتجاجات في تونس، وقال إن ذلك "غير مقبول أبدا".

وأضاف -عشية احتجاجات جديدة لقطاعاته النقابية- أن "اتحاد الشغل حر في تنظيم مظاهرة يوم غد، لكنه ليس حرا في دعوة أجانب للمشاركة فيها"، وذلك في تعليقه على دعوة 14 قياديا نقابيا أجنبيا للمشاركة في الاحتجاجات.

الحفاظ على الديمقراطية

في غضون ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه لا بد من العمل من أجل الحفاظ على الديمقراطية في تونس التي انطلق منها الربيع العربي. وأضاف غوتيريش في مقابلة مع الجزيرة أنه لا ينبغي أن يعتقل أي شخص في تونس على خلفية رأيه السياسي.

وكان اتحاد الشغل في تونس قد اتهم الحكومة بإغلاق أبواب المفاوضات، بينما أعلنت جبهة الخلاص المعارضة عن تنظيم مظاهراتها بعد غد الأحد رغم رفض السلطات.

وقال المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري إن الحكومة أغلقت أبواب المفاوضات والحوار وتعمل عمدا على إغراق المؤسسات العمومية.

وشدد الطاهري على أن الحكومة ماضية في تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، وأن الطبقة الوسطى تدمرت وتراجعت في مستوى المعيشة، وفق قوله.





نقابيون أجانب

وانتقد اتحاد الشغل منع السلطات التونسية 14 قياديا نقابيا أجنبيا من دخول البلاد، معتبرا الإجراء إساءة لصورة تونس.

من جهتها، دانت جبهة الخلاص الوطني قرار السلطة بمنع نقابي إسباني من دخول تونس للحيلولة دون مشاركته في مسيرة للاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة أن القرار يشكل "انتهاكا لكل التقاليد والأعراف الدولية في مجال التعامل مع المنظمات النقابية الدولية".

كما شددت الجبهة على أنها لن تستجيب لقرار منع الاحتجاجات، وقالت إنه قرار تعسفي وباطل ويستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعيش تونس أزمة سياسية حادة بعد اتخاذ الرئيس سعيّد إجراءات استثنائية، من أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد.