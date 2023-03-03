شن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هجومًا حادًّا على الولايات المتحدة واتهمها بالنفاق بعد أن قال نظيره الأميركي أنتوني بلينكن إنه لا يجب السماح لروسيا بالإفلات من العقاب على شن حرب في أوكرانيا، وذلك خلال منتدى أمني حضراه في نيودلهي اليوم الجمعة.

وحضر المسؤولان الروسي والأميركي اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في العاصمة الهندية هذا الأسبوع، والتقيا وجها لوجه للمرة الأولى منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا قبل عام.

وأبلغ بلينكن منتدى حوار رايسينا للشؤون الإستراتيجية "إذا سمحنا لروسيا بالإفلات من العقاب وفعل ما تفعله في أوكرانيا، فهذه رسالة إلى آخرين قد يشنون عدوانًا بأنهم ربما يتمكنون من الإفلات من العقاب أيضا".

وفي حديثه في المنتدى نفسه بعد كلمة بلينكن، قال لافروف إن محاسبة روسيا على أعمالها في أوكرانيا تتم "بمعايير مزدوجة" في وقت بررت فيه الولايات المتحدة التدخل العسكري في مناطق مختلفة من العالم، مثل حرب العراق، والضربات الجوية على ليبيا، وقصف يوغوسلافيا إبان نزاع كوسوفو عام 1999، بما قالت إنه "تهديد لمصالحها الوطنية".

موعد المفاوضات

وقال لافروف أيضًا إن السؤال عن موعد مفاوضات روسيا لإنهاء الحرب يجب أن يُطرح على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأردف بأن "الكل يسأل متى ستتفاوض روسيا.. الغرب يقول باستمرار إن الوقت لم يحن بعد للتفاوض، لأن أوكرانيا يجب أن تنتصر في المعركة قبل أي مفاوضات".

ومضى الوزير الروسي متهمًا واشنطن "بمحاولة عسكرة" الحوار الأمني الرباعي، وهو شراكة بين الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان تركز على القضايا الإستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى بلينكن مع نظرائه من المجموعة الرباعية، وأصدروا بيانا قالوا فيه إن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول".