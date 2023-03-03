تزامنا مع مناورات مشتركة.. رئيس هيئة الأركان الأميركي يبحث في إسرائيل النووي الإيراني

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه أكد لرئيس هيئة الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي -الذي يزور إسرائيل- أهمية استمرار العمل لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد قالت إن رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي التقى أمس الجمعة نظيره الأميركي، وأضافت أن المباحثات تناولت التحديات الأمنية الإقليمية والتنسيق المشترك للدفاع ضد ما وصفتها بالتهديدات الإقليمية.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي بحث في تل أبيب مع نظيره الإسرائيلي هرتسي هاليفي التنسيق المشترك لصد التهديدات التي تشكلها إيران.

وأضاف البنتاغون -في بيان- أن ميلي وهاليفي ناقشا أيضا قضايا الأمن الإقليمي وفرص زيادة التعاون الثنائي وقضايا أخرى ذات الاهتمام الإستراتيجي المشترك.

وتابعت وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تحتفظان بعلاقة عسكرية قوية كشريكين رئيسيين ملتزمين بالسلام والأمن في الشرق الأوسط، وفق تعبيرها.

وجاءت زيارة ميلي -التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا- قبل زيارة سيقوم بها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل ضمن جولة ستشمل أيضا مصر والأردن.

وفي ظل توقف المفاوضات مع القوى العالمية بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تقول القوى الغربية إن إيران أحرزت تقدما في تقنيات قد تمكنها من صنع قنبلة. وتنفي طهران أي مسعى من هذا القبيل.

مناورات مشتركة

وبالتزامن مع زيارة رئيس هيئة الأركان الأميركي، قال الجيش الإسرائيلي إنه أنهي مناورات برية مشتركة مع قوات من المارينز الأميركية تابعة للقيادة الوسطى، موضحا أن المناورات حاكت تعزيز التعاون المشترك بين القوات البرية للجيشين إلى جانب سلاح المدفعية.

وشملت المناورات لأول مرة تنسيق ضربة جوية محتملة لمنشآت نووية إيرانية تشارك فيها عشرات الطائرات المقاتلة والأسطول البحري، الذي شمل سفنا حربية وغواصات وحاملة طائرات أميركية وصلت خصيصا إلى المنطقة.

حماية المنشآت الإيرانية

في هذه الأثناء، نقلت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية عن مسؤول أميركي قوله إن حصول إيران على نظام الدفاع الجوي الروسي الصنع "إس-300" أو "إس-400" سيساعد في حماية بنيتها التحتية النووية من ضربات إسرائيلية محتملة.

وأضاف المسؤول الأميركي أن موسكو وطهران قدمتا بالفعل خططا لبناء مصنع لإنتاج المسيّرات في روسيا، وأن إيران تضاعف الدعم العسكري لموسكو عبر صفقات عسكرية جديدة يمكن أن تطيل الحرب في أوكرانيا، وتوفر لها شرايين حياة اقتصادية ودفاعية جديدة في ظل العقوبات المفروضة عليها.

واستنادا للمصدر نفسه، فإن روسيا تضع خططا لتزويد إيران بمقاتلات ومروحيات وأنظمة دفاع جوي متطورة.