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بالصور.. تضرر 420 مسجدا في ملاطية التركية بفعل الزلزال

A girl walks to collect water bottles from a damaged mosque in the aftermath of a deadly earthquake in Antakya, Turkey February 16, 2023. REUTERS/Nir Elias
الدمار الذي أحدثه الزلزال بجنوب تركيا شمل دور العبادة كذلك (رويترز)
3/3/2023

ما زالت خسائر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الشهر الماضي، تتكشف يومًا بعد يوم، حيث أعلن مفتي ولاية ملاطية التركية شاهين يلدريم، أن زلزال كهرمان مرعش ألحق الضرر بـ420 مسجدًا ودمر 25 مسجدًا آخر في ملاطية.

وفي تصريح بثته وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم الجمعة، أوضح يلدريم أن دور العبادة في ملاطية تضررت من الزلازل.

وأضاف أن المدينة تضم 968 مسجدًا وأن الزلزال ألحق الضرر بـ420 منها، ودمر 25 مسجدًا، وفقًا للتقديرات الأولية.

كما أشار يلدريم إلى أن الزلزال ألحق الضرر بمراكز تعليم القرآن ومبان تابعة لدار الإفتاء أيضا.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًّا ضخمًا.

People pray next to a damaged mosque in the aftermath of a deadly earthquake in Antakya, Turkey February 16, 2023. REUTERS/Nir Elias
عمال إنقاذ يصلون خارج أحد المساجد التي دمرها الزلزال بأنطاكيا في جنوب تركيا (رويترز)
A man walks over a collapsed minaret from a damaged mosque, in the aftermath of the deadly earthquake in Adiyaman, Turkey, February 12, 2023. REUTERS/Sertac Kayar
بعض المساجد تعرضت للتدمير التام بسبب الزلزال (رويترز)
المصدر : وكالة الأناضول