بالصور.. تضرر 420 مسجدا في ملاطية التركية بفعل الزلزال

ما زالت خسائر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الشهر الماضي، تتكشف يومًا بعد يوم، حيث أعلن مفتي ولاية ملاطية التركية شاهين يلدريم، أن زلزال كهرمان مرعش ألحق الضرر بـ420 مسجدًا ودمر 25 مسجدًا آخر في ملاطية.

وفي تصريح بثته وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم الجمعة، أوضح يلدريم أن دور العبادة في ملاطية تضررت من الزلازل.

وأضاف أن المدينة تضم 968 مسجدًا وأن الزلزال ألحق الضرر بـ420 منها، ودمر 25 مسجدًا، وفقًا للتقديرات الأولية.

كما أشار يلدريم إلى أن الزلزال ألحق الضرر بمراكز تعليم القرآن ومبان تابعة لدار الإفتاء أيضا.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًّا ضخمًا.