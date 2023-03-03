تحالف المعارضة يعلن الاثنين المقبل مرشحه المشترك لمنافسة أردوغان في الانتخابات

قال تحالف المعارضة التركية إنه سيعلن الاثنين المقبل مرشحه المشترك لتحدي الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل ما يزيد قليلا على شهرين من الموعد المقرر لإجراء التصويت.

واجتمع قادة أحزاب المعارضة الستة (تحالف الطاولة السداسية)، أمس الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع اتفاقهم على أن يكون المرشح المشترك كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.

وقال قادة الأحزاب الستة في بيانهم الصادر عقب الاجتماع "توصلنا إلى تفاهم مشترك حول مرشحنا الرئاسي المشترك للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة وخريطة الطريق لعملية الانتقال"، وأضاف البيان أن الزعماء سيطلعون المجالس التنفيذية لأحزابهم قبل الاجتماع مرة أخرى الاثنين المقبل "لمشاركة البيان النهائي مع الجمهور".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأربعاء الماضي أن الانتخابات ستجري يوم 14 مايو/أيار المقبل، متمسكا بخطته السابقة لتنظيم الاقتراع في موعد سيأتي بعد ما يزيد قليلا على 3 أشهر من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا.

معارضة حزب الجيد

وذكرت تقارير إعلامية أن قادة الأحزاب عبروا بشكل كبير عن دعمهم لترشيح كليجدار أوغلو، لكن لا تزال هناك معارضة لترشيحه داخل‭ ‬حزب الجيد بزعامة ميرال أكشينار، وهو ثاني أكبر حزب في التحالف.

بيان الطاولة السداسية يقول ان رؤساء الاحزاب الستة "وصلوا لتفاهم مشترك" بخصوص مرشح الانتخابات الرئاسية وخريطة طريق المرحلة الانتقالية،

وأنهم سيضعون مؤسساتهم الحزبية في صورة ذلك (إخبارهم)

ثم سيجتمعون مجدداً في 6/3 أي يوم الاثنين المقبل "للإعلان أمام الراي العام". pic.twitter.com/rLdvXF7eNv — سعيدالحاج said elhaj (@saidelhaj) March 2, 2023

وإضافة إلى كليجدار أوغلو، ثمة شخصيتان مرشحتان لكي تكون ممثل المعارضة لمنافس أردوغان، ويتعلق الأمر بعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وعمدة أنقرة منصور يافاش، وهما من حزب الشعب الجمهوري.

والقوى السياسية المكونة لتحالف الطاولة السداسية هي حزب "الشعب الجمهوري"، وحزب الجيد، وحزب السعادة (تمل كرم الله أوغلو)، وحزب الديمقراطية والتقدم (علي باباجان)، وحزب المستقبل (أحمد داود أوغلو)، والحزب الديمقراطي (غول تكين أويصال).

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن تحالف المعارضة في وضع جيد يؤهله لتحدي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية.