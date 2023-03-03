استشهاد فتى فلسطيني بالضفة وقوات الاحتلال تواصل حصار حوارة

استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، في حين يواصل الاحتلال حصار بلدة حوارة لليوم الخامس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الخميس، إن الفتى محمد سليم البالغ من العمر 15 عاما استشهد جراء إصابته برصاصة في الظهر، بينما أصيب آخر بجروح وصفت بالحرجة.

وقال شهود عيان إن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المدخل الشرقي للبلدة، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على شباب البلدة.

حصار حوارة

ويأتي استشهاد الفتى محمد سليم بالتزامن مع التصعيد في بلدة حوارة والتطورات فيها في أعقاب تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي دعا لحرق البلدة ومحوها من الوجود.

وكانت حوارة قد تعرضت يوم الأحد الماضي لهجوم من مستوطنين إسرائيليين، بعد ساعات من مقتل مستوطنين اثنين يعملان في جيش الاحتلال أثناء مرورهما بسيارتهما عبر البلدة في شمال الضفة الغربية.

وأضرم عشرات من المستوطنين النار في منازل وسيارات الفلسطينيين ورشقوا البلدة بالحجارة طوال الليل.





وواصلت قوات الاحتلال أمس الخميس إغلاق بلدة حوارة، لكنها فتحت طريق البلدة بشكل جزئي، بينما أبقت على إغلاق جميع المحال التجارية في البلدة الواقعة جنوبي نابلس.

من جانبها، قالت بلدية حوارة إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها بسماح قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح أبواب المحال التجارية في البلدة ابتداء من مساء الجمعة.

وفي أريحا، أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي نصب الحواجز العسكرية عند مداخل المدينة.

وكان إضراب شامل قد عم مدينة أريحا بالضفة الغربية حدادا على الشهيد محمود حمدان الذي قُتل برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم "عقبة جبر" يوم أول أمس.

وفي سياق متصل أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن 4 فلسطينيين اعتقلهم أول أمس خلال مداهمة مخيم عبر جبر في أريحا.

ومنذ بداية العام أدت اقتحامات الاحتلال للمدن والقرى الفلسطينية إلى استشهاد 65 فلسطينيا.