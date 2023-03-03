لماذا تريد ألمانيا الحصول على دبابات ليوبارد قديمة من سويسرا؟

قالت وزارة الدفاع السويسرية إنها تلقت طلبا من ألمانيا لتسليمها دبابات قديمة من طراز ليوبارد 2، مع ضمانات بعدم نقلها لأوكرانيا.

وردا على أسئلة للصحفيين، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية "سنكون سعداء لو تفكر سويسرا في تسليم" الدبابات الخارجة عن الخدمة.

ولم يحدد عدد الدبابات التي تريد مجموعة راينميتال الألمانية الحصول عليها.

وفي رسالة بتاريخ 23 فبراير/شباط الماضي، طلب الوزيران الألمانيان للدفاع بوريس بيستوريوس والاقتصاد روبرت هابيك من وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد الموافقة على تسليم دبابات ليوبارد 2 القتالية المتوقفة عن الخدمة لمجموعة راينميتال الألمانية للسلاح.

ما السبب؟

وبما أن سويسرا تحظر باسم الحياد نقل معدات عسكرية إلى بلد في حالة حرب، أكدت برلين أن الدبابات لن تتم إعادة تصديرها إلى أوكرانيا، وفق وزارة الدفاع السويسرية.

وأوضحت أن بقاء هذه الدبابات "في ألمانيا أو مع شركاء في الناتو والاتحاد الأوروبي سيكون مضمونا"، لسد الثغرات الناتجة عن تسليم دبابات ليوبارد 2 التي تنازلت عنها هذه الدول لأوكرانيا، ولتحسين توريد قطع الغيار.

ومنذ سنوات، يقوم الجيش السويسري بتخزين 96 دبابة ليوبارد 2، ويتم اختبارها بانتظام ولكن لم يتم تحديثها.

ويملك الجيش السويسري 134 دبابة من طراز ليوبارد 2 في الخدمة.