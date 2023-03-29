تعتبر الثانية عالميا بعد أميركا.. 700 ألف وفاة بكورونا في البرازيل منذ ظهور الفيروس

تجاوز عدد الوفيات بكورونا في البرازيل، أمس الثلاثاء، الـ700 ألف بعد 3 سنوات على تسجيل أول إصابة بالفيروس، مما يجعل هذا البلد الواقع في أميركا اللاتينية الثاني في عدد ضحايا وباء كوفيد-19 في العالم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة البرازيلية.

وسجلت أول وفاة في البرازيل لرجل يبلغ من العمر 50 عاما من ساو باولو (جنوب شرق)، في 12 مارس/آذار 2020، في بداية أزمة صحية طويلة اجتاحت المستشفيات والمشارح والمقابر في البلاد.

والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي سجل عددا أكبر من الوفيات بلغ 1,1 مليون شخص، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

وأودى الوباء بحياة 6,8 ملايين شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم.

وشهدت إدارة أزمة كوفيد-19 في البرازيل خلافات كبيرة بين الأوساط العلمية خصوصا والرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو الذي اعتبر الوباء مجرد "إنفلونزا" ودعا إلى علاجات غير فعالة وعارض حملات التطعيم، كما رفض فرض إجراءات عزل على السكان، متذرعا بحماية أول اقتصاد في أميركا اللاتينية، وضاعف لقاءات الحشود دون وضع كمامة في غالب الأحيان.

ووصف الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس السابق بأنه "مرتكب إبادة جماعية"، ودافع عن استخدام اللقاح الذي حصل هو نفسه على جرعة خامسة منه أمام الكاميرات في فبراير/شباط الماضي.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "اللقاح المتاح مجانا في جميع الوحدات الصحية كان من الممكن أن يغير حياة العائلات التي فقدت أحباءها خلال الوباء".