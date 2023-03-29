واشنطن: لن نطبع العلاقات مع النظام السوري ولا نشجع الآخرين على القيام بذلك

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن لن تطبّع علاقاتها مع نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، في ظل غياب تقدم حقيقي لحل سياسي.

وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن موقف واشنطن الرافض للتطبيع لم يتغير، مؤكدا "لن نطبع مع نظام الأسد، ولا نشجع الآخرين على فعل ذلك".

من جهة أخرى، قال باتيل خلال مؤتمر صحفي إن تهريب المخدرات من قبل نظام الأسد وحزب الله والأطراف التابعة لهما -حسب قوله- يهدد الاستقرار في المنطقة.

عقوبات

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت الثلاثاء عقوبات جديدة على 6 أشخاص، بينهم اثنان من أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، لدورهم في إنتاج منشط الكبتاغون الخطير أو تصديره.

وقالت الوزارة إن الاتجار في الكبتاغون يحقق ربحا يُقدر بمليارات الدولارات، وإن العقوبات تسلط الضوء على دور المهربين اللبنانيين وهيمنة عائلة الأسد على تجارة هذا المنشط الخطير الذي يُسهم في تمويل الحكومة السورية.

وفي سياق، متصل، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن قواتها ومصالحها في الخارج.

وأوضح أن الغارات الأخيرة في سوريا تدخل في هذا الإطار، مضيفا في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن القوات الأميركية على استعداد لمواجهة أي تحديات.





مصير المفقودين

وفي الأثناء، جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى إنشاء هيئة أممية معنية بمتابعة مصير ومكان آلاف المفقودين في سوريا.

وقال غوتيريش، خلال اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، إن مكان نحو 100 ألف سوري لا يزال غير معروف وكذلك مصيرهم.

وأضاف أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة من قبل المجتمع الدولي لتوفير مسار فعال لمعرفة مصير المفقودين ومكانهم، ومتابعة إطلاق سراح المحتجزين، وتقديم الدعم للأسر المتضررة.