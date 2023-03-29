روسيا تتسلم مئات الدبابات الحديثة وزيلينسكي يقول إن سقوط باخموت ستكون له "عواقب وخيمة" على أوكرانيا

كشفت مصادر روسية عن تلقي موسكو لمئات الدبابات الحديثة لاستخدامها في أوكرانيا، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ستكون هناك عواقب وخيمة على أوكرانيا إذا خسرت معركة باخموت.

وكشفت وكالة سبوتنيك أن القوات المسلحة الروسية تسلمت المئات من دبابات "تي 90" T-90 المعروفة أيضا باسم "بروريف"، بالإضافة إلى دبابات "تي 72 بي 3 إم" T-72B3M الحديثة للغاية، وذلك لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت سبوتنيك عن مصدر مطلع قوله إن مجمع الصناعات الدفاعية الروسي سلم عدة مئات من الدبابات الجديدة التي تم إنتاجها مؤخرا للقوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأكد المصدر أن هذه الدبابات متفوقة تماما من حيث الخصائص القتالية على تلك الدبابات التي تملكها القوات الأوكرانية وتلك التي تسلمتها وستتسلمها من دول حلف الناتو، حسب قوله.

وأضاف المصدر أن الدبابات الجديدة تم تجهيزها بحماية إضافية، بما يسمح لها بمقاومة الأسلحة المضادة للدبابات بشكل فعال، على حد تعبيره.

في السياق ذاته، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الاستراتيجية الصاروخية بدأت تدريبات مقررة سلفا في منطقة نوفوسيبيرسك التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى تشمل أنظمة صواريخ "يارس" النووية الباليستية العابرة للقارات.

وأضافت الوزارة أن التدريبات ستولي اهتماما خاصا لاستخدام الطائرات المسيرة.

في المقابل، قال وزير الدفاع البريطاني إن الدبابات البريطانية تشالنجر 2 وصلت أوكرانيا ولا يزال هناك وقت قبل استخدامها في المعركة.





هجوم مضاد

ميدانيا، قالت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك إن مدنيين اثنين قُتلا جراء قصف أوكراني استهدف المدينة.

وأشارت السلطات إلى أن القوات الأوكرانية قصفت 4 مناطق سكنية بأكثر من 30 قذيفة، بما في ذلك أحياء وسط المدينة.

وأوضحت السلطات أن القصف ألحق أضرارا مادية بمباني سكنية عدة ومرافق البنية التحتية المدنية.

من جهة أخرى، قال عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا الموالي لروسيا فاديمير روغوف إن القوات الأوكرانية تحضر عدة سيناريوهات لشن هجوم مضاد في منطقة زاباروجيا.

وأشار روغوف إلى أن الحديث يدور عن تنفيذ عملية برية وعبور نهر دنيبر.

ورجح أن تكون زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأخيرة إلى منطقة دنيبرو بيتروفسك والأجزاء التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية في زاباروجيا، واجتماعه هناك مع القيادة العسكرية، مرتبطة بهذه الخطط.

كما أكد روغوف أن القوات الأوكرانية ستحاول عبور نهر دنيبر من منطقتي نيكوبول ومارغانيتس الواقعتين في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، فيما ستقوم بشن عملية عسكرية برية في زاباروجيا، حسب تعبيره.

من جانبها، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، أن ما تصفه الدعاية الروسية "بأم المعارك في باخموت" ليس نهاية العالم.

وأضافت أن الجانب الروسي يحاول تصوير باخموت على أنها حدث مروّع، وتقسيم الواقع إلى قبل وبعد معارك باخموت.

وأشارت أن الدفاع عن باخموت سيتم طالما كان ذلك ضروريا من وجهة نظر القيادة العسكرية.

وشددت ماليار أن الدعاية الروسية ليست هي من يحدد المدة التي سيتم خلالها الدفاع عن باخموت، وفق قولها.





"عواقب وخيمة"

بدوره، قال المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الشرق إن الوضع في باخموت صعب وديناميكي، لكن القوات الروسية لم تكتسب أي ميزة استراتيجية هناك.

وأضاف أن الروس يحرزون تقدما تكتيكيا في باخموت والجانب الأوكراني يعمل على اتخاذ إجراءات مضادة.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ستكون هناك عواقب وخيمة على أوكرانيا إذا خسرت معركة باخموت.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعتبر سقوط باخموت نصرا خاصا له، وسيبيعه لشعبه والغرب والصين وجميع البلدان.

وبشأن العلاقات مع الصين، قال زيلينسكي إنه مستعد للتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأنه أوجه له الدعوة إلى زيارة أوكرانيا.

وفي موسكو، قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بتروشيف إن ما سماه السلوك الاستفزازي للغرب في أزمة أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية.

وأضاف أن روسيا ستحقق هدفها رغم تزايد الدعم الغربي لأوكرانيا، وأنها مقتنعة بضرورة الحيلولة دون اصطدام دول نووية.

وأشار بتروشيف إلى أن روسيا ستتمكن من نزع السلاح في أوكرانيا وضمان حيادية كييف، على حد تعبيره.

وأوضح أن حوالي 50 دولة من تحالف رامشتاين تشارك في الصراع المسلح إلى جانب كييف.

من جهتها، قالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان لها إن تصريحات المسؤولين الأميركيين بشأن دعم إنشاء محكمة خاصة ضد روسيا لا تمت للعدالة بصلة.

وأضاف البيان أن ما سمتها الاتهامات الفظيعة التي لا أساس لها هي جزء من الحملة المعادية للروس من قبل واشنطن.

وأوضحت السفارة الروسية أن واشنطن تلزم الصمت بشأن دورها في التحريض بأوكرانيا ودعم كييف بالأسلحة الفتاكة، وفقا للبيان.