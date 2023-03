نعتته بوصف لاذع على فيسبوك.. إحالة فرنسية للمحاكمة بتهمة "إهانة" ماكرون

أعلن القضاء الفرنسي الأربعاء إحالة امرأة للمحاكمة بتهمة "إهانة" الرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما نعتته في تعليق على فيسبوك بوصف لاذع، في حين ردت المرأة على الاتهامات بالقول "يريدون أن يجعلوا منها عبرة".

وكتبت المرأة في تدوينتها "هذا القذر سيخاطبكم عند الواحدة ظهرا، دائما ما نرى هذا القذر على التلفزيون". وهي خمسينية وكانت مؤيّدة لاحتجاجات حركة السترات الصفراء (2018-2019) التي أرخت بظلالها على الولاية الرئاسية الأولى لماكرون.

وقال المدّعي العام إن المتهمة -وهي من شمال فرنسا- تواجه عقوبة أقصاها غرامة مالية وليس السجن. وأضاف أن المتهمة ستحاكم اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل وأن عقوبة التهمة الموجهة إليها هي غرامة قدرها 12 ألف يورو كحد أقصى.

وكانت المرأة أوقفت الجمعة وأودعت الحبس الاحتياطي بعدما تقدّم المكتب الإداري المحلي للدولة بشكوى ضدها على خلفية تعليق نشرته على فيسبوك، وفق ما أفاد المدعي العام لمدينة سانت أومير (شمال) مهدي بن بوزيد لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المدّعي العام إن المرأة متهمة بـ"إهانة رئيس الجمهورية" وستحاكَم في 20 يونيو/ حزيران في سانت أومير.

وموضوع الشكوى تدوينة نشرتها المرأة في صفحتها على فيسبوك في 21 مارس/آذار الجاري، أي عشيّة مقابلة أجرتها محطة "تي أف 1" مع الرئيس الفرنسي دافع خلالها عن تعديل مثير للجدل لنظام التقاعد يثير احتجاجات واسعة النطاق.

