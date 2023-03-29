موسكو لا تستبعد إرسال كييف مجموعات تخريبية إلى بيلاروسيا للإطاحة بقيادة البلاد

قال ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو لا تستبعد احتمال إرسال مجموعات تخريبية من القوميين البيلاروسيين، الذين يقاتلون إلى جانب نظام كييف إلى بيلاروسيا للإطاحة بقيادة البلاد.

وأوضح أن خطاب ممثلي التشكيلات القومية البيلاروسية الذين يقاتلون مع أوكرانيا أصبح أكثر حدة في الأشهر الأخيرة.

وأضاف أن قادة هذه المجموعات أعلنوا أنهم يخططون لاستخدام خبرتهم القتالية للإطاحة بالقيادة البيلاروسية الحالية.





أسلحة نووية روسية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن موسكو ستتطلع في المستقبل لنشر أسلحة نووية تكتيكية في حليفتها القوية وجارتها بيلاروسيا.

وأثار هذا الإعلان انتقادات كبيرة من جانب الدول الغربية، وندد حلف شمال الأطلسي "بخطاب خطر وغير مسؤول" يصدر عن روسيا، كما توعد الاتحاد الأوروبي مينسك بعقوبات جديدة في حال نشر هذه الأسلحة.

لكن وزارة الخارجية البيلاروسية قالت إنها قررت استضافة أسلحة نووية تكتيكية روسية بعد سنوات من الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة وحلفاؤها بهدف تغيير توجهها السياسي والجيوسياسي.

وفي السياق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لم يتم التأكد بعد من إرسال روسيا أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا، لكن واشنطن قلقة بشأن ذلك.