مصادر سودانية: الجيش يغيب عن اختتام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بسبب "الدعم السريع"

قالت مصادر عسكرية سودانية للجزيرة إن ممثل القوات المسلحة في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري غاب عن جلسة صياغة المخرجات النهائية للورشة التي كان من المفترض عقدها اليوم الأربعاء مما أدى إلى تأجيل الجلسة.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش غير راضٍ عن الورقة التي قدمها ممثل قوات الدعم السريع في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري لكونها لم تتناول خطوات دمج الدعم السريع داخل الجيش.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان شدد مرارا على دمج قوات الدعم السريع التي يقودها نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) في الجيش للمضي في تنفيذ الاتفاق الإطاري السياسي الموقع بين المدنيين والعسكريين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت قد انطلقت الأحد الماضي في الخرطوم ورشة الإصلاح العسكري والأمني، وهي الورشة الأخيرة من بين 5 ورش عمل تُعرف باسم ورش ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية، تم الاتفاق عليها ضمن متطلبات الاتفاق الإطاري.

وفي مستهل الورشة، دعا حميدتي إلى تأجيل دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وقال إن الإصلاح لا بد أن يشمل مؤسسات الدولة كافة، داعيا لإخراج بند الإصلاح الأمني والعسكري من السجال السياسي تماما.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/نيسان المقبل، بينما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في الـ11 من الشهر ذاته.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.