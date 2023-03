شاهد- لحظة مصرع سارق سيارة شرطة في أميركا بعد محاولته الهروب منها

لقي رجل حتفه بعدما ألقى بنفسه من سيارة تعود لدورية الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا، حيث كان يقودها بسرعة فائقة على الطريق السريع بعد سرقتها أمس الثلاثاء.

وبثّت وسائل إعلام أميركية فيديو للحادثة التي وقعت في مقاطعة لوس أنجلوس، حيث وثّق اللحظة التي فتح المشتبه بها باب السيارة بعد انفجار إحدى عجلاتها وواجه صعوبة بالسيطرة عليها.

The driver of a #stolen CHP car jumped from the vehicle during a #pursuit north of Los Angeles. pic.twitter.com/1yKIZXaXay

Suspect leads #chase in stolen #CHP vehicle thru Antelope Valley, CA then jumps from speeding car (VIDEO)

وقفز السارق من السيارة في محاولة منه للهرب من دوريات الشرطة التي كانت تلاحقه، إلا أن رأسه وجسده ارتطما بقوة على الطريق، وحاول الضباط إنعاشه قبل نقله إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته.

وكان مقطع فيديو آخر تم تداوله وثق لحظة سرقة الشخص للسيارة التابعة لدورية الطرق السريعة بعدما وصلت لمعاينة حادث طرق كان متورطًا فيه.

This video was sent in to us. It shows the moment the suspect took the #CHP patrol car. pic.twitter.com/YQUTsTwt1B

— Santa Clarita Incidents (@SCV_Incidents) March 28, 2023