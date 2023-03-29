توقف مرتقب لرئيسة تايوان في نيويورك.. الصين تحذر من التداعيات وواشنطن تعتبر موقف بكين مبالغا فيه

اعتبرت الصين توقف رئيسة تايوان تساي إنغ ون المرتقب في نيويورك خلال توجهها إلى أميركا الوسطى انتهاكا صارخا لمبدأ "الصين الواحدة" وحذرت من تداعيات الخطوة، بينما اعتبرت الولايات المتحدة موقف بكين مبالغا فيه.

وقال المكتب الصيني لشؤون تايوان إن أي انتهاك لمبدأ "الصين الواحدة" سيضر بالسلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان، مشددا على أن بكين ستتخذ التدابير اللازمة للرد بشكل حازم على الخطوة.

وحذر المكتب من أي تواصل بين رئيسة تايوان مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي سيعدّ انتهاكا صارخا لمبدأ "الصين الواحدة".

ورأت بكين أن سماح واشنطن لرئيسة تايوان بالتوقف في الأراضي الأميركية سيكون استفزازا، داعية الولايات المتحدة إلى عدم السماح لها بالقيام بذلك.





التزام أميركي

في المقابل، قال مسؤول رفيع بإدارة الرئيس جو بايدن إن توقف رئيسة تايوان بالأراضي الأميركية لا يتعارض مع التزامها بمبدأ "الصين الواحدة".

واعتبر المسؤول الأميركي موقف بكين مبالغا فيه، داعيا بكين إلى الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة.

وشدد على أن هذه زيارة خاصة وغير رسمية تحترم "ممارسة طويلة الأمد"، رافضا تأكيد احتمال انعقاد اجتماع في كاليفورنيا بين تساي إنغ ون ومكارثي.

وفي أغسطس/آب 2022 أثارت زيارة إلى تايوان قامت بها بمبادرة شخصية نانسي بيلوسي -التي كانت حينذاك رئيسة لمجلس النواب الأميركي- غضب بكين التي نظمت ردا على هذه الخطوة مناورات عسكرية واسعة حول تايوان.





تايبيه لن ترضخ

بدورها، قالت رئيسة تايوان في تصريحات قبيل مغادرتها إلى الولايات المتحدة إن تايبيه لن ترضخ لأي ضغط خارجي.

وستتوجه رئيسة تايوان بدءا من الأربعاء إلى غواتيمالا وبيليز في رحلة ستتوقف خلالها في الأراضي الأميركية.

وتعتبر بكين جزيرة تايوان أرضا صينية لكنها لم تتمكن من توحيدها مع بقية أراضيها. وباسم مبدأ "الصين الواحدة" ترى بكين أنه يفترض ألا تقيم أي دولة علاقات رسمية مع بكين وتايبيه في وقت واحد، وكانت قد عبرت عن معارضتها لأي مبادلات رسمية بين الجزيرة والولايات المتحدة.

في المقابل، فإن واشنطن التي أعلنت اعترافها الدبلوماسي ببكين في 1979 هي أقوى حليف لتايوان ومزود رئيسي لها بالأسلحة.