تعالج نفسيا وخططت لهجمات عدة.. تفاصيل جديدة عن قاتلة الأطفال في مدرسة أميركية

تمكنت منفذة عملية إطلاق النار التي أودت بـ6 أشخاص في مدرسة ابتدائية في ناشفيل من شراء أسلحة وإخفائها في منزل عائلتها، رغم أدلة على معاناتها من اضطرابات نفسية، على ما أعلنت الشرطة.

وقُتلت فتاتان وصبي جميعهم في التاسعة من العمر، و3 موظفين في المدرسة في الهجوم الذي وقع الاثنين وأحيا الجدل الحاد بشأن حق حيازة السلاح في الولايات المتحدة.

وقدِم كثير من الأشخاص، من بينهم أهال مع أبنائهم، إلى نصب تكريمي أقيم أمام مدرسة "ذي كوفننت" في ناشفيل عصر الثلاثاء، وامتلأت عيون كثيرين منهم بالدموع.

وقالت ليزبيث ميلغار التي أحضرت معها طفليها لزيارة النصب -لوكالة الصحافة الفرنسية- "لا يمكن تصور أن هؤلاء الأولاد الرائعين لن يعودوا إلى منازلهم".

وأعلن قائد شرطة ناشفيل جون دريك في وقت سابق أن مطلقة النار أودري هايل البالغة 28 عاما كانت تتلقى العلاج من "اضطراب نفسي"، وأن والدي هيل يعتقدان أن ابنتهما التي تقيم معهما اشترت قطعة سلاح واحدة وباعتها في وقت لاحق.

لكن هايل التي قتلت في الهجوم كانت تحمل بندقيتين هجوميتين ومسدسا لدى اقتحامها المدرسة الصغيرة التي يرتادها نحو 200 طالب، حيث كانت المهاجمة تلميذة سابقة.

وأشارت الشرطة إلى هايل بوصفها أنثى، بينما تقدم نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء ذكورية، وكانت بحوزتها خرائط للمدرسة، وتركت وراءها بيانا يشي بالتخطيط لمزيد من الهجمات.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 28, 2023