تسببت في مقتل العشرات.. قائمة بأبرز حوادث إطلاق النار في المدارس الأميركية

تعرضت المدارس في الولايات المتحدة لعديد من حوادث إطلاق النار، التي تسببت في مقتل العشرات، وكان آخرها ما حدث قبل يومين في مدرسة ابتدائية مسيحية خاصة في ناشفيل بولاية تينيسي، حيث أقدمت شابة متحولة جنسيا على قتل 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال.

وفي ما يلي قائمة ببعض حوادث إطلاق النار الجماعية الأكثر دموية منذ عام 2000:

21 مارس/آذار 2005 (ريد ليك – مينيسوتا)

قتل جيف وايز (16 عاما) جده وشخصا مرافقا له في منزلهما قبل التوجه إلى مدرسة ريد ليك الثانوية، حيث قتل 5 طلاب ومعلما وموظفا، قبل إقدامه على الانتحار.

16 أبريل/نيسان 2007 (بلاكسبرغ – فيرجينيا)

قتل سونج هوي شو 32 شخصا، بما في ذلك طلاب وأعضاء هيئة التدريس في مدرسة فيرجينيا تك، في هجومين منفصلين.

وتم تصنيف إطلاق النار بأنه الأكثر فتكا الذي تتعرض له مدرسة خلال التاريخ الحديث للولايات المتحدة.

وكان القاتل طالبا جامعيا من كوريا الجنوبية، وقتل نفسه بعد ارتكاب جريمته.

الثاني من أبريل/نيسان 2012 (أوكلاند – كاليفورنيا)

قتل وان إل غوه (طالب تمريض سابق) 7 أشخاص في جامعة أويكوس وهي مؤسسة تعليمية مسيحية كورية.

وكانت هذه الحادثة بمثابة واقعة القتل الجماعي الأكثر دموية في تاريخ أوكلاند.

14 ديسمبر/كانون الأول 2012 (نيوتاون – كونيتيكت)

قتل آدم لانزا (20 عاما) والدته قبل أن يقود سيارته إلى مدرسة ساندي هوك الابتدائية، ليقتل 26 شخصا آخرين، بينهم 20 طالبا.

وانتحر لانزا في وقت لاحق بعد تنفيذه إطلاق النار الجماعي.

13 مايو/أيار 2014 (جزيرة فيستا – كاليفورنيا)

قتل إليوت رودجر (22 عاما) 6 أشخاص وأصاب 14 آخرين بطلق ناري وطعن، قبل أن ينتحر، ووقع الحادث قرب حرم جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا.

24 أكتوبر/تشرين الأول 2014 (ماريسفيل – واشنطن)

قتل الطالب جايلان فريبرغ (15 عاما) 5 طلاب في كافيتريا مدرسة ماريسفيل بيلشوك الثانوية في ولاية واشنطن، ثم قتل نفسه.

الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2015 (روزبورغ – أوريغون)

قتل الطالب كريستوفر هاربر ميرسر (26 عاما) 8 طلاب ومعلما واحدا في حرم كلية أومبكوا المجتمعية، في إطلاق نار أسفر أيضا عن إصابة 9 أشخاص آخرين.

وكانت هذه الحادثة أعنف إطلاق نار في تاريخ ولاية أوريغون الحديث، وانتحر ميرسر بإطلاق النار على نفسه بعد تنفيذ الجريمة.

14 فبراير/شباط 2018 (باركلاند – فلوريدا)

قتل 17 شخصا وأصيب عديد بجروح على يد الطالب السابق نيكولاس كروز (19 عامًا) على خلفية تنفيذه إطلاق نار جماعي باستخدام بندقية نصف آلية في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية.

وتم القبض على كروز بعد أن ابتعد قليلا عن المدرسة بعد تنفيذه الجريمة، ووجهت إليه تهمة القتل العمد والشروع في القتل.

18 مايو/أيار 2018 (سانتا في – تكساس)

قتل ديميتريوس باغورتزيس (17 عاما) 10 أشخاص، بينهم 8 طلاب ومعلمان، في مدرسة "سانتا في" الثانوية، ويواجه باغورتزيس حاليا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 40 عاما.

30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 (أكسفورد – ميشيغان)

قتل الطالب إيثان كرمبلي (15 عاما) بمسدس شبه آلي 4 أشخاص، بينهم مدرس.

وتم القبض على كرمبلي، ووجهت إليه تهم بارتكاب بعض الجرائم، بما في ذلك الإرهاب.

24 مايو/أيار 2022 (أوفالدي – تكساس)

وقعت إحدى أعنف حوادث إطلاق النار الجماعية في أوفالدي بولاية تكساس، عندما قتل سلفادور راموس (18 عاما) 19 طالبًا ومدرسَين اثنين في مدرسة ابتدائية جنوبي الولاية، قبل أن تقتله الشرطة.

27 مارس/آذار 2023 (ناشفيل – تينيسي)

قتل 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال و3 كبار، في مدرسة ابتدائية مسيحية خاصة في ناشفيل بولاية تينيسي على يد شابة متحولة.

وكانت منفذة الهجوم مدججة ببندقيتين هجوميتين ومسدس يدوي خلال تنفيذها للعملية، التي انتهت بمقلتها أيضا على يد عناصر الشرطة الذين اشتبكوا معها.