أكدت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، أن ولاية برلين ستسمح للمعلمات المسلمات بارتداء الحجاب، بعد أكثر من 18 عاما من المنع.

وقالت وزارة التعليم في برلين، في رسالة رسمية أُرسلت إلى مديري المدارس، إن الحجاب وارتداء الرموز الدينية من قبل المعلمين سيسمح به بشكل عام ولا يمكن تقييده إلا في حالات فردية إذا كان يشكل خطرًا على السلام المدرسي.

وبموجب قانون الحياد المعمول به في برلين، الذي يمنع موظفي الخدمة المدنية من ارتداء الملابس والرموز الدينية، مُنع المعلمون في المدينة من ارتداء الحجاب منذ عام 2005.

غير أن عدة أحكام قضائية صدرت في السنوات الأخيرة أكدت أن الحظر الشامل للحجاب يشكل تمييزًا وينتهك الحرية الدينية التي يكفلها الدستور.