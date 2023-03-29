إسرائيل تطلق الجيل الأحدث من قمر أفق الاستطلاعي

أطلقت إسرائيل اليوم الأربعاء نسخة جديدة من قمر أفق الصناعي الاستطلاعي، وقالت إنه سيعزز من مراقبتها للمنطقة على مدار الساعة، في وقت تستعد فيه لمواجهة محتملة مع إيران.

والقمر أفق-13 من إنتاج شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة، وهو الأحدث من سلسلة أقمار محلية الصنع أطلق بعضها إلى الفضاء عام 1988.

وتم إطلاق القمر الصناعي على صاروخ "شافيت" فوق البحر المتوسط في مسار إطلاق صوب الغرب عادة ما تستخدمه إسرائيل خشية وقوع تكنولوجيا حساسة في يد دول معادية لها في الشرق الأوسط إذا تعطل الصاروخ.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بوعاز ليفي إن "أفق-13 هو الأكثر تطورا من نوعه بقدرات مراقبة فريدة عن طريق الرادار، وسيتيح جمع المعلومات أيا كانت أحوال الطقس وظروف الرؤية".