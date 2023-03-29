أوكرانيا تتسلم دبابات ومدرعات أميركية وألمانية وبريطانية.. ما أنواعها ومواصفاتها؟
29/3/2023
قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن بلاده تعوّل على ما وصفه بالدور الحاسم الذي قد تلعبه الدبابات التي تسلمتها كييف من كل من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، في تعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية واستعادة المدن التي سيطرت عليها روسيا خلال الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط من العام الماضي.
في المقابل، قالت روسيا إنها ستستهدف هذه الدبابات لحظة دخولها ساحة المعركة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا من جانب الدول الغربية.
التقرير المرفق للجزيرة يستعرض أنواع ومواصفات الدبابات والمدرعات التي تسلمتها أوكرانيا مؤخرا.
المصدر : الجزيرة