أوكرانيا تتسلم دبابات ومدرعات أميركية وألمانية وبريطانية.. ما أنواعها ومواصفاتها؟

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن بلاده تعوّل على ما وصفه بالدور الحاسم الذي قد تلعبه الدبابات التي تسلمتها كييف من كل من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، في تعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية واستعادة المدن التي سيطرت عليها روسيا خلال الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط من العام الماضي.

في المقابل، قالت روسيا إنها ستستهدف هذه الدبابات لحظة دخولها ساحة المعركة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا من جانب الدول الغربية.

التقرير المرفق للجزيرة يستعرض أنواع ومواصفات الدبابات والمدرعات التي تسلمتها أوكرانيا مؤخرا.