أذربيجان تفتتح سفارة لها في تل أبيب

افتتحت أذربيجان سفارة لها في إسرائيل بعد 30 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، وقد رحّبت إسرائيل بهذه الخطوة واعتبرتها تعبيرا عن عمق العلاقة بينهما.

وذكرت وزارة الخارجية الأذرية أن وزير الخارجية جيهون بيراموف التقى نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين بعد وصوله إلى القدس.

وأضافت أن الوزيرين افتتحا مقر السفارة الأذرية في تل أبيب بعد لقائهما الذي وصفته بالتاريخي، وأشارت إلى أنهما ناقشا العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة وسبل التعاون بينهما.

وكان الرئيس الأذري إلهام علييف قد عيّن سفيرا لبلاده لدى إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي، ووقّع مرسوما رئاسيا بتعيين مختار محمدوف، وهو مسؤول مخضرم شغل مناصب في وزارتي الخارجية والتعليم، ليكون أول سفير لأذربيجان لدى إسرائيل.

وذكر بيراموف أن إسرائيل كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان، وخلال السنوات الماضية كانت العلاقات بينهما قوية على أساس الحوار والفهم المتبادل، ووصلت إلى مرحلة العلاقة الإستراتيجية.

بدوره، قال كوهين إن أذربيجان شريك إستراتيجي لإسرائيل، حيث يتعاون البلدان في عدد كبير من القضايا بما فيها الأمن والطاقة والسياحة.

وكان البرلمان الأذري أقرّ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانونا يمهّد الطريق لفتح أول سفارة للدولة في إسرائيل، ويكون مقرها في تل أبيب.

يذكر أن أذربيجان وإسرائيل سعتا إلى تطوير العلاقات بينهما منذ الإعلان رسميا عن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين باكو وتل أبيب في نيسان/أبريل 1992، بحيث تعززت وتوثقت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة في المجالين العسكري والأمني.