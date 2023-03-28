قرب الحدود الأميركية.. عشرات القتلى في حريق بمنشأة للمهاجرين في المكسيك

قضى 39 مهاجرا على الأقل في حريق شب صباح اليوم الثلاثاء في مركز توقيف للمهاجرين في مدينة سيوداد خواريز في شمال المكسيك عند الحدود مع الولايات المتحدة، على ما أفادت الحكومة المكسيكية.

وقال المعهد الوطني للهجرة "نأسف لوفاة 39 مهاجرا حتى الآن في الحريق".

وقال عامل إنقاذ، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح، إن نحو 70 مهاجرا معظمهم فنزويليون كانوا في المركز.

وقالت الفنزويلية فيناغلي التي كانت تصرخ يأسا أمام المركز الذي نُقل إليه زوجها البالغ من العمر 27 عاما بعد توقيفه "نقلوه في سيارة إسعاف"، لكنها أوضحت أنها لا تعرف شيئا عن حالته، إذ لم يدل المسؤولون عن المركز بأي تصريحات.

واندلع الحريق قبيل منتصف ليل الاثنين، وهرع عناصر الإطفاء وعشرات سيارات الإسعاف إلى المكان.

ومدينة سيوداد خواريز المجاورة لإل باسو في تكساس الأميركية هي من المدن الحدودية التي يسعى من خلالها الكثير من المهاجرين غير القانونيين للوصول إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء.

ووفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة، توفي 7661 مهاجرا أو فُقد أثرهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة منذ عام 2014.