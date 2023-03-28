عاجل | بيان للحكومة الفرنسية: لا ينبغي أن تتحول المظاهرات إلى العنف ويجب أن يبقى الخطاب السياسي منضبطا
28/3/2023-|آخر تحديث: 28/3/202304:38 PM (مكة المكرمة)
بيان للحكومة الفرنسية: لا ينبغي أن تتحول المظاهرات إلى العنف ويجب أن يبقى الخطاب السياسي منضبطا
بيان للحكومة الفرنسية: ندعو الأحزاب والقوى السياسية إلى إدانة العنف
بيان للحكومة الفرنسية: فرنسا ستبقى حصنا ضد العنف والمجموعات المتطرفة العنيفة
بيان للحكومة الفرنسية: لا توجد وساطة مع أي طرف في وقت يمكن الحديث بشكل مباشر مع جميع الفرنسيين
وزير الداخلية الفرنسي: سنحل المجموعات المتطرفة ولن نسمح بالعنف
وسائل إعلام فرنسية عن مصادر حكومية: الحكومة لن تعلق قانون إصلاح التقاعد
وسائل إعلام فرنسية عن مصادر حكومية: الحكومة منفتحة على نقاش القانون بعد حسمه في المجلس الدستوري
زعيم حزب فرنسا الأبية: أقول لماكرون الغضب يتصاعد وعليك أن تسمع للجماهير
زعيم حزب فرنسا الأبية: سنواصل التظاهر وقرار رفع سن التقاعد إلى 64 عاما ليس له شرعية برلمانية
المصدر : الجزيرة