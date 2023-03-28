عاجل | بيان للحكومة الفرنسية: لا ينبغي أن تتحول المظاهرات إلى العنف ويجب أن يبقى الخطاب السياسي منضبطا

بيان للحكومة الفرنسية: لا ينبغي أن تتحول المظاهرات إلى العنف ويجب أن يبقى الخطاب السياسي منضبطا

بيان للحكومة الفرنسية: ندعو الأحزاب والقوى السياسية إلى إدانة العنف

بيان للحكومة الفرنسية: فرنسا ستبقى حصنا ضد العنف والمجموعات المتطرفة العنيفة

بيان للحكومة الفرنسية: لا توجد وساطة مع أي طرف في وقت يمكن الحديث بشكل مباشر مع جميع الفرنسيين

وزير الداخلية الفرنسي: سنحل المجموعات المتطرفة ولن نسمح بالعنف

وسائل إعلام فرنسية عن مصادر حكومية: الحكومة لن تعلق قانون إصلاح التقاعد

وسائل إعلام فرنسية عن مصادر حكومية: الحكومة منفتحة على نقاش القانون بعد حسمه في المجلس الدستوري

زعيم حزب فرنسا الأبية: أقول لماكرون الغضب يتصاعد وعليك أن تسمع للجماهير

زعيم حزب فرنسا الأبية: سنواصل التظاهر وقرار رفع سن التقاعد إلى 64 عاما ليس له شرعية برلمانية