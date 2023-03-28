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عاجل | البيت الأبيض: لا خطط حاليا لزيارة نتنياهو لواشنطن

28/3/2023

البيت الأبيض: لا خطط حاليا لزيارة نتنياهو لواشنطن

المصدر : الجزيرة + وكالات