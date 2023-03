شاهد- بالركل والهراوات وقنابل الغاز.. شرطة فرنسا تفرّق متظاهرين وسط باريس

شهد اليوم العاشر من التظاهرات ضدّ إصلاح النظام التقاعدي في فرنسا الثلاثاء صدامات بين الشرطة ومئات المحتجّين، في ظلّ تصاعد التوتّر في البلاد مع وصول الحوار بين حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون والنقابات إلى طريق مسدود.

وفي باريس، تدخلت قوات الأمن لتفريق مجموعة ممن المتظاهرين بعد أن اقتحموا متجر بقالة وأضرموا النار في حاوية قمامة قبيل وصول المسيرة الاحتجاجية الرئيسية إلى ساحة "الوطن"، وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 22 شخصا.

وذكر مقرّ شرطة باريس أنّ قوات الأمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع لـ"تفريق التظاهرة" والسماح "لفرق الإطفاء بالتدخّل" و"تسهيل تقدّم المسيرة".

VIDEO: Policeman seen kicking woman in the back during attack on protesters in #Paris 🇫🇷 pic.twitter.com/xW36zCplwB #ViolencesPolicières #France #EU #VonDerLeyen #TomorrowsPapersToday #greve28mars #Labour #manifs28mars

وأظهرت مقاطع فيديو بثت على مواقع التواصل تدخلا عنيفا من قبل الشرطة في التعامل مع المظاهرات التي خرجت في باريس اليوم، حيث استخدمت قنابل الغاز وضرب عناصرها متظاهرين بالهراوات وركلوا بعضهم، وكذلك أظهرت المقاطع سقوط عدد من المحتجين على الأرض.

VIDEO: Policeman thrusts his baton into the face of a young woman as she struggles to recover her possessions from the floor. pic.twitter.com/IAtoJOgqIq #ViolencesPolicières #EU #France #Paris 🇫🇷 #TomorrowsPapersToday #Macron #MacronsWar #greve28mars #VonDerLeyen #Labour

— Manchester Chronicle 🐝 (@WithyGrove) March 28, 2023