أخبار|مصر

شاعر سوري ينتقد نسبة أبياته للشافعي في مسلسل "رسالة الإمام"

مسلسل رسالة الإمام
مسلسل "رسالة الإمام" من الأعمال الدرامية الرمضانية في مصر 2023 (مواقع التواصل)
28/3/2023

تفاجأ شاعر سوري بعرض بيتين من أشعاره على أنهما من أقوال الإمام الشافعي، في مسلسل "رسالة الإمام" الذي تدور أحداثه في الفترة التي عاشها الإمام الشافعي في مصر.

وقال الشاعر حذيفة العرجي في تغريدة أرفقها بمقطع فيديو للممثل المصري خالد النبوي، في مشهد من المسلسل وهو يردد "وتضيقُ دُنيانا فنحسَبُ أنَّنا.. سنموتُ يأساً أو نَموت نَحيبا، وإذا بلُطفِ اللهِ يَهطُلُ فجأةً.. يُربي منَ اليَبَسِ الفُتاتِ قلوبا"، على أنهما للإمام الشافعي.

وأكد العرجي أن تلك الكلمات كان قد كتبها منذ 10 سنوات، وهو ما أكدته تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك منذ عام 2013.

 

ورجّح الشاعر أن تكون هناك سقطات أخرى في المسلسل وصفها بـ"الكوارث"، مشككا في أن يكون القائمون عليه قد قرؤوا سيرة الشافعي.

وقال العرجي: "البيتان شهيران، وطالما نُسبا للشافعي وطالما وضّحت هذا الخطأ، وسبق أن قلت: الإمام أحق بهما منّي، وهو أكبر من كلّ قولٍ يُنسب له. ما حصل في المسلسل يدل على جهل فظيع لصناع العمل بهذا الإمام العظيم وبلغته الشعرية على وجه التحديد، ولك أن تتخيل ما سيكون من كوارث أخرى، إذا كان تفصيل بسيط كهذا لم ينتبهوا له، إن أحدهم لم يكلف نفسه تصفح ديوان الشافعي للتأكد من البيتين، وأشك أنهم قرؤوا سيرته أصلا".

وبحسب موقع "الديوان" المتخصص بالشعر، فإن البيتين موثقين باسم الشاعر السوري، وليسا موجودين في ديوان الإمام الشافعي في الموقع الذي يضم أكثر من 11 ألف قصيدة لأكثر من ألف شاعر.

المسلسل الذي كان يحمل اسم "الإمام الشافعي"، وتم استبداله وتغييره إلى "رسالة الإمام" بحسب طلب الأزهر، هو عبارة عن دراما تاريخية من إنتاج الشركة المتحدة، تتناول السنوات الأخيرة من حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، والتي قضاها في مصر.

واستنكر نشطاء الأخطاء التاريخية في المسلسل والتي أرجعها عدد من المغردين إلى كسل الكاتب في الرجوع إلى المراجع التاريخية الموثوقة، والاعتماد على محرك البحث غوغل.

وانتقد البعض مزج شخصيات العمل في حديثها بين اللغة الفصحى واللهجة العامية، ورأوا أن ذلك لا يتناسب مع مسلسل تدور أحداثه في العصر العباسي.

وهو ما ردّ عليه مؤلف المسلسل محمد هشام عبية في تصريحات صحفية، قائلا إن "استخدام اللغة العامية في الحوار بين الأبطال رغم أنها لم تكن موجودة بالفعل في فترة الإمام الشافعي، جاء بهدف سهولة التلقي عند الجمهور".

ولفت الكاتب إلى أن "اللغة المستخدمة وقت الإمام الشافعي كانت اللغة القبطية، ثم دخلت اللغة العربية الفصحى، ومن الاثنين ولدت اللغة العامية تدريجيا"، مؤكدا أن "صُناع العمل قرروا استخدام العامية بدلا من القبطية لسهولة التلقي".

وقبل أيام من عرض المسلسل، أكد عبية في تصريحات تلفزيونية أن كون المسلسل تاريخيا ويتناول سيرة الإمام الشافعي، كان لا بد أن "يستند إلى مراجعة وتدقيق تاريخي وعلمي للمحتوى الذي يقدم من مجمع البحوث الإسلامية بمؤسسة الأزهر الشريف".

المسلسل من بطولة خالد النبوي، وأروى جودة، ونضال الشافعي، وحمزة العيلي، وخالد أنور، وأحمد الرافعي، وسلمى أبو ضيف، وخالد القيش، وفرح بسيسو، ومحمد العمروسي، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي