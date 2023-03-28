شاعر سوري ينتقد نسبة أبياته للشافعي في مسلسل "رسالة الإمام"

تفاجأ شاعر سوري بعرض بيتين من أشعاره على أنهما من أقوال الإمام الشافعي، في مسلسل "رسالة الإمام" الذي تدور أحداثه في الفترة التي عاشها الإمام الشافعي في مصر.

وقال الشاعر حذيفة العرجي في تغريدة أرفقها بمقطع فيديو للممثل المصري خالد النبوي، في مشهد من المسلسل وهو يردد "وتضيقُ دُنيانا فنحسَبُ أنَّنا.. سنموتُ يأساً أو نَموت نَحيبا، وإذا بلُطفِ اللهِ يَهطُلُ فجأةً.. يُربي منَ اليَبَسِ الفُتاتِ قلوبا"، على أنهما للإمام الشافعي.

يُرسل بعض الأحبة القراء رسائل بمقطع للمثل خالد نبوي وهو يؤدي دور #الإمام_الشافعي في مسلسل يُعرض هذه الأيام، وفي المقطع يتغنى الممثل وممثلة معه ببيتين لي من أوائل ما كتبت قبل عشر سنوات، وذلك على أنها للشافعي رحمه الله. pic.twitter.com/BMK1gZCr2x — حذيفة العرجي (@al_arje) March 27, 2023

وأكد العرجي أن تلك الكلمات كان قد كتبها منذ 10 سنوات، وهو ما أكدته تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك منذ عام 2013.

ورجّح الشاعر أن تكون هناك سقطات أخرى في المسلسل وصفها بـ"الكوارث"، مشككا في أن يكون القائمون عليه قد قرؤوا سيرة الشافعي.

ما حصل في المسلسل يدل على جهل فظيع لصنّاع العمل بهذا الإمام العظيم وبلغته الشعرية على وجه التحديد، ولك أن تتخيل ما سيكون من كوارث أخرى، إذا كان تفصيل بسيط كهذا لم ينتبهوا له، إن أحدهم لم يكلف نفسه تصفح ديوان الشافعي للتأكد من البيتين، وأشك أنهم قرأوا سيرته أصلاً. — حذيفة العرجي (@al_arje) March 27, 2023

وقال العرجي: "البيتان شهيران، وطالما نُسبا للشافعي وطالما وضّحت هذا الخطأ، وسبق أن قلت: الإمام أحق بهما منّي، وهو أكبر من كلّ قولٍ يُنسب له. ما حصل في المسلسل يدل على جهل فظيع لصناع العمل بهذا الإمام العظيم وبلغته الشعرية على وجه التحديد، ولك أن تتخيل ما سيكون من كوارث أخرى، إذا كان تفصيل بسيط كهذا لم ينتبهوا له، إن أحدهم لم يكلف نفسه تصفح ديوان الشافعي للتأكد من البيتين، وأشك أنهم قرؤوا سيرته أصلا".

وبحسب موقع "الديوان" المتخصص بالشعر، فإن البيتين موثقين باسم الشاعر السوري، وليسا موجودين في ديوان الإمام الشافعي في الموقع الذي يضم أكثر من 11 ألف قصيدة لأكثر من ألف شاعر.

المسلسل الذي كان يحمل اسم "الإمام الشافعي"، وتم استبداله وتغييره إلى "رسالة الإمام" بحسب طلب الأزهر، هو عبارة عن دراما تاريخية من إنتاج الشركة المتحدة، تتناول السنوات الأخيرة من حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، والتي قضاها في مصر.

واستنكر نشطاء الأخطاء التاريخية في المسلسل والتي أرجعها عدد من المغردين إلى كسل الكاتب في الرجوع إلى المراجع التاريخية الموثوقة، والاعتماد على محرك البحث غوغل.

حقيقة ١: الخليفة المأمون دخل بغداد سنة ٢٠٤ هـ، رغم توليه الخلافة سنة ١٩٨

حقيقة ٢: الخليفة المأمون اعتنق القول بـ "خلق القرآن" سنة ٢١٢ هـ، وبعدها بدأ ما عرف بـ"فتنة خلق القرآن" أو "المحنة"

حقيقة ٣: الإمام الشافعي توفي سنة ٢٠٤ هـ في مصر

حقيقة ٤: الإمام الشافعي ماقابلش المأمون — Ashraf F. Hassan (@ashraf1974108) March 26, 2023

صناع المسلسل ومن راجعه كانت مصادرهم صفحات قنوات التواصل الإجتماعي https://t.co/MhT0ur5zsR — Muhammad Abdelhamed (@m7abdelhamed) March 28, 2023

من قدّك يا أستاذ حذيفة العرجي؟؟@al_arje

الإمام الشافعي يتغنّى بأشعارك في القرن الثاني الهجري!! 🤣🤣🤣 عندما يلجأ كاتب المسلسل الكسول إلى قوقل، بدل الرجوع إلى ديوان #الشافعي، هكذا تكون النتيجة!!🙈 #رسالة_الإمام@KhaledElNabawy pic.twitter.com/Qveri1GVU3 — د. حسن الحسيني (@7usaini7) March 27, 2023

وانتقد البعض مزج شخصيات العمل في حديثها بين اللغة الفصحى واللهجة العامية، ورأوا أن ذلك لا يتناسب مع مسلسل تدور أحداثه في العصر العباسي.

وصلنا سؤال عن لغة المصريبن زمن #الإمام_الشافعي وتحديدا لهجة الإمام البويطي صاحب الشافعي.

فنقول:

🔴 كان في مصر مجموعتين من اللغات لا ثالث لهما

ليس من بينها ما يعرف اليوم (باللهجة او العامية المصرية) 🔷 المجموعة الأولى👇

هي اللغة العربية الصرفة او ما يطلق عليها "العربية الفصحى"… pic.twitter.com/ZfIVHGbh2U — محمود سالم الجندي (@DrMahmoudSalemE) March 26, 2023

وهو ما ردّ عليه مؤلف المسلسل محمد هشام عبية في تصريحات صحفية، قائلا إن "استخدام اللغة العامية في الحوار بين الأبطال رغم أنها لم تكن موجودة بالفعل في فترة الإمام الشافعي، جاء بهدف سهولة التلقي عند الجمهور".

ولفت الكاتب إلى أن "اللغة المستخدمة وقت الإمام الشافعي كانت اللغة القبطية، ثم دخلت اللغة العربية الفصحى، ومن الاثنين ولدت اللغة العامية تدريجيا"، مؤكدا أن "صُناع العمل قرروا استخدام العامية بدلا من القبطية لسهولة التلقي".

وقبل أيام من عرض المسلسل، أكد عبية في تصريحات تلفزيونية أن كون المسلسل تاريخيا ويتناول سيرة الإمام الشافعي، كان لا بد أن "يستند إلى مراجعة وتدقيق تاريخي وعلمي للمحتوى الذي يقدم من مجمع البحوث الإسلامية بمؤسسة الأزهر الشريف".

المسلسل من بطولة خالد النبوي، وأروى جودة، ونضال الشافعي، وحمزة العيلي، وخالد أنور، وأحمد الرافعي، وسلمى أبو ضيف، وخالد القيش، وفرح بسيسو، ومحمد العمروسي، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو.