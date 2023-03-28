سول وواشنطن وطوكيو تجري مناورات بحرية بمشاركة حاملة طائرات أميركية

قال مسؤول أميركي، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان سوف تجري مناورات بحرية ثلاثية، تشارك فيها حاملة طائرات أميركية تعمل بالطاقة النووية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الأدميرال كريستوفر سويني، قائد مجموعة "كاريير سترايك 11" كشف عن الخطة خلال مؤتمر صحفي على متن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" (USS Nimitz) التي وصلت إلى مدينة بوسان بجنوب شرق كوريا الجنوبية، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول العسكري إنه من المقرر أن "نجري تدريبات ثلاثية" مع قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية والبحرية الكورية الجنوبية بعد الخروج من بوسان، ووصف التدريبات بأنها مهمة للغاية لإمكانية العمل بصورة مشتركة.

ومن المتوقع أن تجرى المناورات مطلع الأسبوع المقبل، حيث من المرجح أن تغادر الحاملة بوسان في نهاية الأسبوع، وفقا لمصدر رفض الكشف عن هويته.





وصول حاملة الطائرات

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت أن حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" وصلت اليوم إلى ميناء بوسان جنوبي البلاد للمشاركة في تدريب بحري مشترك يهدف إلى تعزيز الردع الموسع.

وشاركت حاملة الطائرات الأميركية ومجموعتها القتالية الضاربة في مناورات مشتركة مع سفن حربية كورية جنوبية في المياه القريبة من جزيرة جيجو يوم الاثنين، في أحدث استعراض للقوة للدولتين الحليفتين.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن زيارة حاملة الطائرات تم الترتيب لها في إطار الجهود الرامية إلى نشر المزيد من "القطع العسكرية الإستراتيجية" الأميركية في المنطقة لردع كوريا الشمالية.

وتزامنا مع وصول "نيميتز" دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى زيادة الترسانة النووية لبلاده، قائلا إنه يجب أن تكون مستعدة تماما لاستخدامها في أي وقت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

كما اختبر كيم جونغ أون خططا لعمليات شن هجوم نووي، داعيا لإنتاج مزيد من المواد النووية لصنع الأسلحة.